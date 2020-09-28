سمو نائب الأمير استقبل الغانم والخالد والصالح والناصر والمطاوعة

أول النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله بقصر السيف رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم، كما استقبل سموه الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل سمو نائب الأمير ولي العهد حفظه الله رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح. كما استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ د. احمد الناصر.

من جهة أخرى بعث سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد حفظه الله ببرقية تهنئة الى الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة عبر فيها سموه عن تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتهاني سموه بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلاده متمنيا سموه لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق المزيد من التقدم والازدهار. كما بعث سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

