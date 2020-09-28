الكويت افتتحت مستوصفاً في «حضرموت»

أول النهار

بتمويل من أهل الخير في الكويت وعن طريق جمعية احياء التراث، تم افتتاح مستوصف الشفاء الطبي بغيل باوزير في حضرموت (اليمن)، وذلك تحت رعاية اللواء الركن/ فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية.

وقد أدلى مدير عام مديرية غيل باوزير د. عدنان محمد حمران بكلمة شكر فيها الكويت وجمعية احياء التراث الاسلامي وجمعية الحكمة، واشار الى ان هذا المشروع جاء ليلبي احتياج المديرية الى مثل هذه المشاريع الصحية التعاونية، وخاصة الاحياء التي أقيم بها المستوصف، موضحا بأن السلطة المحلية على استعداد لتذليل الصعاب التي تعترض هذه المشاريع التي تخدم جميع شرائح المجتمع. شكر باوزير - رئيس جمعية الحكمة اليمانية - وهي الجهة التي باشرت تنفيذ مشروع جمعية احياء التراث وحكومة الكويت على دعمهم في اقامة العديد من المشاريع الانسانية، ومنها الصحية في عموم الجمهورية اليمنية، وحثهم على السعي لتجهيز جناح العمليات والرقود من أجل استكمال اقسام المستوصف ليقوم بدوه في تقديم الخدمة الصحية التعاونية للمجتمع. ومع افتتاح مستوصف الشفاء تم الاعلان عن تنظيم المخيم الطبي الجراحي الذي اقيم على مدى اسبوع كامل تم خلاله اجراء العشرات من العمليات الجراحية الصغرى والمتوسطة، خصوصا للحالات الطارئة.

وفي تصريح له اوضح فهد الحسينان - رئيس لجنة العالم العربي في جمعية احياء التراث الاسلامي - بان الاوضاع في اليمن صعبة جداً، حيث اصبحت تفتقر في اغلب مناطقها للبنية التحتية، وتفتقر الى جميع الخدمات، بل إن الوضع وصل الى حد المجاعة والكارثة في العديد من المناطق، وهم بحاجة لجميع أنواع الاغاثة الغذائية والدوائية.

واوضح الحسينان أننا وفي جميع أعمالنا ومشاريعنا ننسق مع الجهات الرسمية، ونتعاون معها، سواء في الكويت أو في اليمن الشقيق، ومشاريعنا تحظى برعاية رسمية وتعاون كبير من قبل الجهات الرسمية.

