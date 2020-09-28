3 جلسات خاصة.. وفض «الانعقاد» الخميس

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اعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان جلسة الخميس المقبل ستكون الجلسة الختامية وموعد فض دور الانعقاد، مضيفا انه سيوجه اليوم دعوة لعقد جلستين خاصتين غدا الثلاثاء وبعد غد الاربعاء لمناقشة عدد من القوانين والتصويت على طلب عدم التعاون مع رئيس الحكومة.

وأوضح انه تقرر الاستعاضة عن الجلسات التي تم تأجيلها الأسبوع الماضي بجلسات خاصة، مضيفاً «سنحاول ان ننتهي من اكبر قدر ممكن من القوانين والتقارير المستعجلة».

وأضاف: «وفق المادة (72) سأوجه اليوم دعوة لعقد جلسة خاصة يوم الثلاثاء تتضمن المداولات الثانية لقانوني الافلاس وهيئة شؤون الزراعة اضافة الى قوانين الادارة العامة للتحقيقات والخطوط الجوية الكويتية (كاسكو) والتركيبة السكانية والمعاقين».

وأشار الغانم الى انه سيوجه الدعوة اليوم انتظاراً لاجتماع اللجنة المالية التي من الممكن ان تنتهي من قانون الضمان بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث سيدرج ايضاً على جدول اعمال جلسة غد الثلاثاء.

وذكر الغانم ان جلسة الأربعاء ستكون للتصويت على طلب عدم التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعلى بعض الطلبات او القوانين الأخرى.

وأضاف: «اذا لم ننته من بعض القوانين خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء فلدينا مجال يوم الخميس صباحاً قبل الجلسة الختامية، واذا انتهينا سيكون يوم الخميس للجلسة الختامية فقط».

وأكد الغانم ان كل النواب الذين حضروا الجلسة الماضية تم فحصهم امس، اما النواب الـ 12 الذين كانوا مصابين فوزارة الصحة تتعامل معهم حالة بحالة لأن تواريخ مسحاتهم مختلفة.

وأشار االى انه سيتسلم اليوم كتاباً من وزير الصحة يفيد بأسماء الحضور ومن لا يجب عليهم الحضور بسبب اصابتهم او عدم استكمالهم المدد الطبية المطلوبة.

وأضاف الغانم «المجلس او وزارة الصحة هي من ستبلغ الذين لا يستطيعون حضور الجلسات».

وزاد «نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وقد وجهت طلباً الى وزارة الصحة الذي خاطبني حول هذا الشأن بكتاب رسمي».

من جانب آخر تم نقل النائب عمر الطبطبائي الى مستشفى جابر بعد المضاعفات التي اصابته اثر تعرضه لفيروس كورونا، حيث ارتفعت درجة حرارته وتعرض الى صداع قوي وآلام في الصدر والعظام. من جانب آخر وافقت اللجنة التشريعية في اجتماعها امس على رفع الحصانة عن النائب محمد المطير في قضية نيابة الأموال العامة، كما وافقت على الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل.

بدورها احالت اللجنة التشريعية تقريرها بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» الى لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية.

ورأت ان بعض الاقتراحات التي قدمت لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» تضمنت مثالب دستورية وتتداخل مع قانون الجنسية الكويتية.

ورأت كذلك ان الاقتراحين الأول والثاني هما الأنسب لمعالجة الموضوع، حيث خلا كل منهما من المثالب الدستورية وجاءا متوافقين مع النظرية العامة للجنسية التي تقرر دورا للسلطة في منحها من عدمه، وذلك بخلاف الاقتراحات الأخرى التي تتضمن مثالب وشبهات دستورية ومخالفات لنصوص المواد (29، 50، 166) من الدستور، علاوة على مخالفة مبدأ محكمة التمييز الذي يقرر بأن القيود الأمنية من اعمال السيادة، فضلا عن تداخلها مع قانون الجنسية.

وجاء في رأي اللجنة انه بعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت الى الموافقة على الاقتراحين الأول والثاني، وعدم الموافقة على الثالث والرابع، والخامس بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها.