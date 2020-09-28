«الصحة» أوقفت تقارير «الإعفاء» و345 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الأولى

أوقفت وزارة الصحة عمل اللجنة الفنية المختصة باعتماد التقارير الطبية للعاملين بالوزارة طالبي الإعفاء من العمل والنظر في الاستثناء خلال جائحة «كورونا» اعتباراً من 30 سبتمبر الحالي.

وستستمر صلاحية قرارات الإعفاء الصادرة من اللجنة حتى نهاية أكتوبر على الا يعتد بها بعد هذا التاريخ.

وتضمن قرارأصدرته وزارة الصحة أنه على الموظفين طالبي الإعفاء من العمل أو الاجازات المرضية الاستفادة منها وفقا لقرارات مجلس الخدمة المدنية والمنظمة والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

من جانب آخر أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 345 إصابة جديدة بمرض «كورونا» المستجد ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى 103544 في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 601. وكانت الوزارة أعلنت شفاء 718 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع حالات الشفاء 94929.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د.عبدالله السند لـ «كونا» إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع و112 حالة في منطقة حولي الصحية و83 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و64 حالة في منطقة العاصمة الصحية و49 حالة في منطقة الجهراء الصحية و37 حالة في منطقة الفروانية الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8014.

وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2025 ليصل مجموع الفحوصات 735918.