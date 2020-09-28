حرب مباغتة بين أرمينيا وأذربيجان

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عواصم - الوكالات: تصاعدت نذر الحرب بين اذربيجان وأرمينيا امس مع اندلاع جولة عنيفة من التصعيد العسكري في اقليم ناغورنو كاراباخ المتنازع عليه، وتراشق الطرفان الاتهامات ببدء القتال فيما دخل الجيش الأذربيجاني عدة قرى في الاقليم وأعلن الانفصاليون الأرمن التعبئة العامة وسط دعوات اقليمية ودولية لوقف القتال.... (طالع ص 15).

وبعد ساعات من اندلاع القتال اعلنت باكو ان قواتها دخلت 6 قرى خاضعة لسيطرة الأرمن في الاقليم، ووصفت هذه الاشتباكات بأنها اعنف قتال منذ عام 2016. وتعهد الرئيس الأذري الهام علييف في خطاب متلفز بالانتصار في حين قالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان ان الجيش الأرمني هو الذي بدأ «عملية استفزاز واسعة النطاق».

وفي وقت سابق اعلن ارايك ارتونيان رئيس الادارة الأرمنية الانفصالية المسماة «جمهورية ناغورنو كاراباخ» حالة الحرب والتعبئة العامة في جميع اراضي الاقليم. وفي يريفان خاطب رئيس وزراء ارمينيا نيكول باشينيان شعبه قائلا «استعدوا للدفاع عن ارضنا».

في المقابل وجّه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انتقادات للجانب الأرمني، وقال ان ارمينيا هي اكبر تهديد للسلام والاستقرار في المنطقة. واكد المتحدث باسم الرئاسة التركية ابراهيم قالن دعم انقرة «المطلق» لأذربيجان في ظل هذه الظروف.

من جانبها قالت روسيا انها اتفقت مع تركيا على ضرورة الوقف الفوري لاطلاق النار بين الطرفين. وأوضحت الخارجية الروسية ان الوزير سيرغي لافروف اجرى اتصالا هاتفيا بنظيره التركي مولود جاويش اوغلو لبحث التصعيد في ناغورنو كاراباخ، وأكدت ان موسكو وأنقرة تدعوان لوقف التصعيد وتهدئة الأوضاع. بدوره دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الى وقف القتال بين الجانبين دون شروط.