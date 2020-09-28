مسؤولون خليجيون: سمو الأمير حكمة بالغة ورؤية ثاقبة

وطن النهار

أشاد مسؤولون خليجيون بمسيرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي وصفوها بانها عامرة ومفعمة ومليئة بالانجازات على كل المستويات. ووصفوا التكريم الذي حظي به سموه أخيراً من قبل الولايات المتحدة ممثلة في رئيسها دونالد ترامب بانه تقدير صادف أهله، وإشادة وقعت في محلها، مشيرين الى ان صاحب السمو تحلّى طوال سنوات عطائه بالحكمة والرؤية الثاقبة والخبرة الدبلوماسية والسياسية الطويلة.

ورأوا في تكريم سمو الأمير تكريماً للكويت كلها، بل ولدول مجلس التعاون على وجه العموم.

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية د.نايف الحجرف قال: انه أخيراً في سبتمبر 2020 منح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سمو أمير البلاد وسام الاستحقاق العسكري بدرجة قائد أعلى ،مؤكدا ان الخبر الذي صدر من البيت الأبيض بأن هذا يأتي تعزيزا وتقديرا لجهود سموه في الحفاظ على الأمن والسلم العالميين ومساهمات سموه الدبلوماسية والسياسية في تعزيز أمن المنطقة والعالم. واكد الحجرف ان تكريم الأمم المتحدة لقائد العمل الإنساني تكريم من اخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة مجلس التعاون الخليجي لهذا الدور خاصة انه يعتبر تكريما أمميا وأقليميا بانها كلها مساهمات متعددة اتفقت على شخص سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وهذه المسيرة الحافلة والتكريم المستحق والبصمات الواضحة ستبقى دائما تاريخا ينظر له بكل اعتزاز وفخر.

حكمة وتواضع

بدوره قال وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد شخصية عظيمة تتمتع بالحكمة والتواضع وبعد النظر مؤكدا قيادة سموه البلاد بشكل مميز وتعاونه مع أشقائه قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل مميز.

وأضاف الوزير الجبير في اتصال هاتفي مع تلفزيون الكويت أن التاريخ يشهد باهتمام سموه بالتنمية والمساعدات الإنسانية للدول الأخرى وتعزيز مكانة مجلس التعاون الخليجي وأعماله.

وذكر أن بين المملكة العربية السعودية والكويت علاقات أخوية وتاريخا ومستقبلا واحدا ونحن في المملكة دائما حريصون على التواصل والتشاور مع سموه «متطلعين لاستمرار سموه في مسيرته التي قاد بها البلاد على مدى سنوات طويلة ومتمنين له الصحة والعافية وللشعب الكويتي الأمن والاستقرار والتقدم. وأكد الجبير ان منح سموه (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى) من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعبر عن المركز والاحترام الذي يناله سموه من المجتمع الدولي ومن الولايات المتحدة الاميركية بشكل خاص «وهو وسام لا يمنح إلا نادرا جدا» وهو ما يعبر عن مكانة سموه في العالم أجمع.

شرف كبير

أما وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني فهنأ حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بمناسبة منح سموه (وسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى).وقال الوزير الزياني في اتصال هاتفي مع تلفزيون الكويت إن «هذا التكريم يعكس أولا متانة وقوة العلاقات الاستراتيجية والصداقة بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية»، مؤكدا أنه تكريم عالمي مستحق لسموه حفظه الله يأتي تقديرا واعترافا لجهود سموه الكريم السياسية والدبلوماسية.

ورفع الزياني خالص التهاني والتبريكات لمقام سمو أمير البلاد والشعب الكويتي بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي اجريت لسموه حفظه الله أخيراً داعيا المولى عز وجل أن ينعم على سموه بموفور الصحة والعافية والعمر المديد وأن يعيده لنا ولوطنه سالما معافى «ليواصل قيادة المسيرة المباركة.. مسيرة الانجازات الخيرة للكويت وشعبها العزيز». وأضاف أن الجميع يشهد على ما يقوم به سمو أمير البلاد «من جهود لترسيخ التضامن والتكامل الخليجي وإعادة اللحمة الخليجية في رحلاته المكوكية ويعزز ذلك ما يحظى به سموه رعاه الله من تقدير واحترام من اخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس (التعاون لدول الخليج العربية) يحفظهم الله وما يتحلى به من حكمة ورؤية بالغة وخبرة دبلوماسية وسياسية طويلة نالت احترام اخوانه رعاهم الله جميعا».

وأوضح أن العالم يقدر المواقف الكويتية النبيلة والدور الذي يقوم به سمو أمير البلاد لتقديم العون والمساعدة للدول النامية على تحقيق وتنفيذ مشاريعها وخططها التنموية والجهود الخيرة التي تقوم بها الكويت على المستويين الرسمي والأهلي في مجال دعم العمل الإنساني حتى نال سموه بكل جدارة لقب (قائد للعمل الإنساني) وهو «شرف كبير نعتز به كلنا لقائد مخلص بذل جهدا متواصلا وسخيا من أجل خدمة الإنسانية».

تكريم للوسام

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مكانة عظيمة في قلب كل مواطن قطري.

وبارك في مداخلة عبر برنامج (ماذا بعد) بتلفزيون الكويت لصاحب السمو أمير البلاد تكريم سموه بوسام الاستحقاق العسكري الأميركي برتبة قائد أعلى مهنئا «الشعب الكويتي والقطري والخليجي» بهذا التكريم. وقال ان سمو أمير البلاد «عميد للدبلوماسية العربية وقائد لمسيرتها وهذا التكريم ليس بغريب على سموه وهو في نظرنا وأعيننا رفع التكريم وليس التكريم من رفعه». واضاف «نحن نرى أن التكريم مستحق وتتويج لسلسلة حافلة من الإنجازات بعد تتويج سموه قائدا للعمل الإنساني في عام 2014». وأشار إلى أن سمو أمير البلاد عرف بالسياسة العقلانية التي أدار بها دفة السياسة الخارجية الكويتية ثم الحكم في دولة الكويت مؤكدا أن لدولة الكويت مكانة كبيرة ومرموقة بين الأمم بفضل أياديها البيضاء الممتدة لدول العالم كافة.

وذكر أن دولة الكويت رائدة في تأسيس العمل التنموي بتأسيسها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 1961 مشيرا الى أنها كانت سباقة في العمل التنموي وامتدت مشاريعها وعطاياها لدول العالم كافة.

ولفت إلى أن مساهمات دولة الكويت خلال عضويتها بمجلس الأمن في عامي 2018 و2019 كانت «بناءة وإيجابية» موضحا أنها دافعت عن حقوق الإنسان والقضايا التي تخفف من معاناة الشعوب العربية والعالمية ولعبت دورا بناء في الحفاظ على السلم والأمن العالميين. وقال «كمواطن قطري وليس وزير خارجية دولة قطر فقط فإن لصاحب السمو أمير الكويت مكانة كبيرة جدا وعظيمة في قلب كل مواطن قطري خصوصا عندما وجدنا سموه في بداية الأزمة الخليجية في 2017 يسافر من دولة إلى أخرى في محاولة لرأب الصدع واستمر التزامه بهذه الجهود حتى اليوم من أجل رأب الصدع وإعادة اللحمة إلى البيت الخليجي». وأكد أن قطر حكومة وشعبا تثمن جهود صاحب السمو أمير دولة الكويت وتثمن جهود دولة الكويت ليس في المساهمة في حل الأزمة الخليجية فقط بل في الأزمات الأخرى والمساهمات الإنسانية التي تقدمها سواء في اليمن أو العراق بعد الحرب وإعادة الإعمار وغيرها من القضايا الإنسانية التي تهم الشعوب العربية.ولفت إلى أن دولة الكويت لها مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق من أجل الحصول على دولته من خلال الحل العادل.

صياغة التاريخ

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة د. أنور قرقاش سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد شخصية استثنائية في مسيرة دول الخليج العربي الناجحة والعالم العربي إذ تمتد مسيرة سموه العملية لأكثر من 70 سنة، ما قبل استقلال الكويت، خاصة انه تبوأ العديد من المناصب والمواقع المهمة والصعبة في تاريخ إمارة الكويت وأيضا بعد ان أصبحت دولة. واوضح أن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد منذ نعومة أظفاره ارتبط حقيقة بالعمل العام بالاضافة لخدمة بلده أن كان في وزارة الخارجية او في مواقع إعلامية أخرى ما قبل استقلال الكويت ، ما نتج هذا عن بعد فكري للاطلاع على جميع التوجهات المختلفة المتعددة ، ما جعل شخصيته منفحته على التيارات المختلفة والفكرية والإعلامية وما إلى ذلك. وأشار قرقاش إلى أن سنواته كوزير خارجية ولفترة طويلة خاصة انها شهدت الكثير من الاحداث المهمة في المنطقة ، الامر الذي جعله لايعيد صياغة التاريخ الكويتي الدبلوماسي بل التاريخ العربي الدبلوماسي. أما وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، فقال: ‏ لاشك ان وسام الاستحقاق يعني في نظري انه يجسد ويشكل اعترافاً دولياً كبيراً بالمكانة العالمية المرموقة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

واكد البوسعيدي ان دور سموه الكبير والرصين الذي يقوم به على الساحتين الاقليمية والدولية ، خاصة أن هذا الدور مشهود له بالحنكة والاقتدار المعهود وأيضا بتواضعه المعروف لدينا جميعا.

واشار إلى أن هذه الأوسمة الرفيعة ليست بغريبة او بعيدة عن سمو امير الإنسانية وأمير الدبلوماسية خاصة أن مسيرة سمو الشيخ صباح الأحمد حافلة بالعطاء على مدى عقود طويلة ومد يد الصداقة والمحبة والوئام للجميع وحافلة بسعي سموه الدؤوب من أجل الوفاق ولم الشمل بين الجميع وتحقيق التقارب والتفاهم وبناء الثقة والسلام وهو صاحب القلب الكبير والنفس الطويل، خاصة انه يتعامل بحكمة وقيادة في تعاطيه مع القضايا والتحديات السياسية وتعقيداتها على المستويين الداخلي أو الإقليمي أو الساحة الدولية.

