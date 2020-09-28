«تدريب التطبيقي»: تعثر 30 ألف طالب بسبب «كورونا»

وطن النهار

أصدرت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بيانا صحافيا تضمن رسالة لمدير هيئة التطبيقي د. علي المضف مفادها إذا تخلت الحكومة ومجلس الأمة عن الهيئة وطلبتها فإن الرابطة لن تتخلى عن الهيئة وأبنائها، فالكويت أعطتنا الكثير ولها حق علينا وهذا هو الوقت الذي نمد فيه أيادينا بالخير لرد بعض الجميل، وليس من العدل ان يترك مدير الهيئة بهذا الموقف الذي لا يحسد عليه الآن فالأعداد كبيرة جدا والميزانية لن توفي التزاماته، لذا نطالب وزير التربية وزير التعليم العالي، وكذلك لجنة الميزانيات بمجلس الأمة بتحمل مسؤولياتهم بشأن السماح لمدير الهيئة بالمناقلة بين بنود الميزانية بما يساعده على تقليص مشكلة الشعب المغلقة التي ستواجه طلاب وطالبات الهيئة.

وقالت الرابطة في بيانها نشد على أيادي الزملاء ممن تبعوا بالعمل تطوعا بالفصل الصيفي حرصا على مستقبل الطلبة ومساعدتهم على التخرج، وإذ تؤكد الرابطة عن استعدادها وجميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريب بالكليات بقبول العمل مجانا خلال الفصل الصيفي لتوفير الشعب الدراسية اللازمة لأبنائنا الطلبة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك شريحة واسعة من أعضاء هيئة التدريب حملة المؤهلات العليا للاستفادة من إمكاناتهم وخبراتهم لسد العجز في جميع كليات الهيئة خاصة في قسم التربية العملية بكلية التربية الاساسية والذين هم محرومون من الصيفي طوال السنوات الماضية بسبب عدم وجود مدارس بالصيف.

واستنكرت الرابطة موقف الحكومة من تخفيض الميزانية في الوقت الذي يوجد فيه 30 ألف طالب متعثرين من البعثات دون ذنب منهم سوى جائحة كورونا، إضافة إلى 27 ألف طالب من خريجي الثانوية وجميعهم يبحث عن مقعد دراسي لاستكمال دراسته نفاجأ بتخفيض ميزانية التعليم ولا شك أن ذلك سينعكس سلبا على أعداد المستجدين الذين سيتم قبولهم وكذلك على الشعب الدراسية المطروحة للطلبة مما يترتب عليه تأخر تخرجهم وبالتالي ستكون الكلفة المالية أكبر على الدولة، حيث كان يتوجب على الحكومة زيادة ميزانية الجامعة والتطبيقي حتى تعالج هذه الكارثة التعليمية بدلا من تخفيضها في ظل هذه الأعداد الكبيرة ومع ضياع فرصة الطلبة في البعثات وسيكون كل الضغط على التطبيقي وجامعة الكويت.

واستغربت الرابطة صمت سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية ومجلس الأمة وعلى الأخص رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية تجاه تعامل لجنة الميزانيات بمجلس الأمة مع هيئة التطبيقي وجامعة الكويت وسريان التخفيض عليهم كأنهم إحدى وزارات الدولة حيث تم تخفيض ميزانية الفصل الصيفي وكذلك ميزانية العام المالي 2020/2021 للتطبيقي وجامعة الكويت، في الوقت الذي لم يكن للجنة التعليمية أي دور في توضيح وضع المؤسسات التعليمية وضرورة دعمها واستثنائها من عملية التخفيض للحفاظ على سير العملية التعليمية وهذه كارثة كبرى. وليس هناك استثمار أهم من التعليم

وختمت الرابطة بيانها بمطالبة مدير عام الهيئة بتطبيق القوانين واللوائح والنظم خاصة لائحة العمل بالفصل الصيفي وتفعيل القرار رقم 1474/2002 ومذكرته التفسيرية التي بينت بوضوح المواد التي يدرسها أعضاء هيئة التدريب بالكليات وهي التدريب الميداني والمختبرات والورش والجزء العملي من المواد، محذرة من أن أي تجاوز للوائح من الأقسام العلمية بالكليات سيعد مخالفا للوائح وللنظم وتعديا على المال العام وسيواجه باللجوء للقضاء الكويتي العادل.

