انطلاق الاختبارات الورقية وسط إجراءات صحية مشددة

وطن النهار

انطلقت امتحانات الدور الثاني لطلبة المرحلة الثانوية وطلبة المنازل للصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للعام الدراسي 2019-2020، فيما اتخذت جميع المدارس الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي خاصة بقاعات الامتحانات حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلبة، بناء على تعليمات وزارة التربية بضرورة الالتزام بالاجراءات الوقائية.

في هذا السياق، قام مدير عام منطقة حولي التعليمية وليد الغيث، بزيارة تفقدية الى لجنة اختبارات طلبة المنازل والدور الثاني في لجنة ثانوية صالح الشهاب وسط إجراءات احترازية، مشددة لاسيما الالتزام بالاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي التي أوصت بها السلطات الطبية في البلاد حيث وفرت اللجنة الكمامات والمعقمات وجهاز الفحص الحراري لفحص كل من يدخل اللجنة من الطلبة والهيئة التعليمية.

وابدى الغيث ارتياحه من الالتزام بالخطة الموضوعة لانجاز فترة الاختبارات الورقية لهذة الفئة من الطلبة، متقدما بالشكر للادارات المدرسية والهيئة التعليمية والادارية على جهودهم الحثيثة في انجاز تلك الفترة الخاصة بالاختبارات.

من جانبه، اكد مدير عام منطقة العاصمة التعليمية بالانابة جاسم بوحمد، حرص المنطقة على تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية الوقائية والالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرا الى انه تم توفير الادوات الاحترازية والوقائية في مختلف لجان الاختبارات.

واكد ان ادارة المنطقة عملت بكل طاقاتها في سبيل نجاح سير الاختبارات في مختلف مدارس المنطقة وكذلك لجان الاختبارات الست، مثمنا دور الوزارة في دعم اللجان وعمل المنطقة لاسيما في توفير المخصصات المالية لشراء الادوات والمعقمات اللازمة.

من جهته، شدد مدير عام منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني، على حرص المنطقة في الالتزام بالاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة ابنائنا الطلبة واعضاء الهيئتين الادارية والتعليمية خاصة المشرفين على سير الامتحانات.

