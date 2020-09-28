«الحرس الوطني» و«العربية المفتوحة» تنظمان دورات تدريبية مشتركة

وطن النهار

زار وفد من الحرس الوطني يترأسه العميد م. عصام نايف المعاون للإسناد الإداري مقر الجامعة المفتوحة حيث اجتمع بفريق الجامعة برئاسة د. نايف المطيري نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي ومدير الجامعة في الكويت وبحضور د. سعيد الحلاق عميد دراسات إدارة الأعمال ومسؤولي الاقسام بالجامعة.

ورحب د. المطيري بوفد الحرس الوطني مستعرضا أبرز أوجه التعاون للعديد من الأنشطة والدورات التدريبية المشتركة التي كان لها دور كبير في تطوير بيئة العمل المشتركة مشيرا بالوقت ذاته ببنود بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة والحرس الوطني وتفعيله بشكل اشمل بغرض توطيد علاقة الشراكة بين الجانبين والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة.

واضاف إننا نسعى دائما داخل الجامعة بأن نعكس ما تحتويه كوادرنا من درجات المهنية والاحترافية لتقديم أرقى الخدمات في جميع المجالات وفق أسس علمية وأخلاقية تتسم بالموضوعية والنزاهة والشفافية من خلال التزامنا في الجودة ومعاييرها وهذا ما نتفق به مع الحرس الوطني الذين يحرصون على مواردهم البشرية ومواكبة التقدم في المعرفة ومختلف جوانبها وتطورها مما يتيح تبادل الخبرات والتطوير والتنمية وفق أهداف مشتركة بين الطرفين في إعداد القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة.

هذا واتفق الطرفان على أهم الموضوعات التي تم استعراضها والخروج بتوصيات تنفيذية اتفق منها على زيادة اعداد الدورات التدريبية التي تخدم الطرفين وفقاً للاحتياجات والمتطلبات التدريبية وكذلك التعاون المشترك الفعال فيما يخص البحث العلمي والمكتبات وغيرها من المواضيع ذات اهمية للطرفيين مع ضرورة وضع جدول وخطة زمنية لجميع البنود تهدف إلى الاستفادة القصوى من كلا الجنبين وما يتناوله من الجانب الاكاديمي والبحثي والتدريبي والأمني.

