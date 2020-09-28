«أمانة التخطيط» بدأت أمس استقبال طلبات راغبي العمل في المنظمات الدولية

وطن النهار

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الكويتية بدء استقبال الخريجين الكويتيين الجدد الراغبين بالعمل بوظائف مدنية دولية بمقر الأمم المتحدة او المنظمات التابعة لها ضمن برنامج المهنيين الشباب اعتبارا من امس الاحد ولغاية 31 اكتوبر المقبل.

وقال الممثل الرسمي لحكومة الكويت في الامتحان الوطني للبرنامج ومستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية فارس العبيد في تصريح لـ«كونا» ان البرنامج تنظمه الأمم المتحدة للسنة الخامسة على التوالي للراغبين في الانضمام للعمل فيها.

وأوضح العبيد ان البرنامج هو مبادرة لتوظيف المواهب الجديدة بالأمم المتحدة من خلال امتحان قبول سنوي حيث يستقبل الشباب الكويتيين فقط في سن ما بين 21 و32 سنة، شريطة ان يكون المتقدم من الحاصلين على المؤهل الجامعي في تخصصات ادارة الاعمال او الاعلام الدولي او العلاقات السياسية وحقوق الانسان دون شرط الخبرة.

ولفت الى ان الاختبار سيكون في الفترة بين شهري يناير وأبريل من العام المقبل مبينا ان اعلان نتائج القبول في الوظيفة سيكون خلال شهري مايو ويوليو المقبلين.

وأفاد بأن عدد المتقدمين للبرنامج في العام الماضي بلغ 500 شاب وفتاة مبينا ان من يجتاز الامتحان والمقابلة الشخصية سيعين فورا في احدى الوظائف المدنية بمقر الأمم المتحدة او المنظمات التابعة لها.

وأعرب عن امله في ان يجتاز الشباب والفتيات الكويتيون امتحان البرنامج ليتسنى لهم التوظيف في منظمات الأمم المتحدة.

