المعجل: «البلدية» مُقصِّرة في مخالفة ظاهرة الدور الرابع

وطن النهار

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أكد عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة العاصمة عبد العزيز المعجل أن المشكلة الإسكانية تعتبر الأولى في الكويت في ظل الظروف الحالية، مستغربا أن يستلم المواطن بيته الحكومي بعد أن يصل عمره لـ 50 او 60 سنة.

وطالب في حوار خاص مع «النهار» تحرير الأراضي وعدم احتكارها وادخال المطور العقاري في المشاريع لحل المشكلة الإسكانية في الكويت

واستغرب من تأخر الجهاز التنفيذي في ارسال لائحة البناء من أجل ان يطلع عليها المجلس البلدي، ووضع الرؤية المناسبة فيما يتعلق في مساحات البناء في جميع المحافظات.

وكشف المعجل أن المجلس البلدي أسهم في إزالة اكبر التعديات في تاريخ الدولة فيما يتعلق بالتطاول على الأملاك العامة وإحالة بعض المخالفين للنيابة.

وتطرق المعجل للعديد من القضايا المهمة التي تتعلق بالمواطن ودور المجلس البلدي، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

كيف تجد وضع البلدي، وهل أنت راض عن أداء الاعضاء..؟

في ضوء الوضع العام الذي يحد ث في الكويت خصوصا مع قانون 33/2016 الذي لم يخدم المصلحة العامة ويقلل من فعالية أداء البلدي ويسلب من صلاحياته، فإنني راضٍ كامل الرضا عن اداء البلدي، ولوعدنا للمشاريع التي أقرت خلال العامين الماضيين فسنجد أن هناك مشاريع كبيرة وعملاقة تلامس المواطن الكويتي تم إقرارها، ولو تابعت متأخرا في احدى الجلسات الاخيرة تم إقرار مشروع أرض المعسكرات في محافظة الجهراء وصدى التجاوب الذي حصدناه من خلال تفاعل المواطنين وتنفسهم للصعداء بعد تنازل وزارة الدفاع للسكنية، هذا تأكيد أن المجلس البلدي يقدم أداءً مفصليا ثابتا، فأي مشروعات تتعلق بالمواطنين تجد اعضاء البلدي يتبنونها ويعملون عليها ويدعمونها بقوة.

تدوير إيجابي

ترأست سابقا عدداً من اللجان ثم اتجهت إلى لجان أخرى هل المتغيرات إيجابية في نظرك؟

لم تكن متغيرات كبيرة في اللجان من الممكن ان تكون نفس اللجان مع متغيرات بسيطة في المناصب، سابقا كنت رئيسا في اللجنة الفنية حاليا مقرر بها، وأترأس لجنة العاصمة ومقرر في القانونية والمالية وعضو في لجنة حولي بالاضافة إلى انني عضو في مكتب المجلس، فالتدوير بحدا ذاته عامل إيجابي وتمنح لزملائك فرصة طرح الافكار الجديدة بعد أن يترأسوا اللجان وتبقى جميعنا في مركب واحد لخدمة الكويت وللمصلحة العامة. تحدث اختلافات في وجهات النظر في الجلسة كيف تنظر لهذا الاختلاف..؟ نحمد الله انها اختلافات وليست خلافات وهذا منظور إيجابي، خاصة أننا اعضاء بلدي ونبحث عن المصلحة العامة لطرح الرأي الصائب، لذلك الامر يعد طبيعيا في قياس الامور الفنية في المجلس مع التأكيد ان الاختلافات تجعلنا نتابع الوضع من زاوية اكثر إيجابية ونتائجها ملموسة، للعلم مع انتهاء الجلسة ينتهي كل شيء من تراكمات متعلقة في الجلسة.

مساحات البناء

ما رأيك فيما يتعلق بمساحات البناء في كل المحافظات؟

كل مافي الأمر ان هناك تأخيراً من الجهاز التنفيذي في أرسال لائحة البناء من أجل ان نطلع عليها، ووضع الرؤية المناسبة لما يتعلق لمساحات البناء في جميع المحافظات، خاصة انه في ظل عدم توزيعات الاسكان السريعة للمواطنين وعدم وجود بيئة او مناخ يساعد في توفير السكن الآمن للمواطنين في فترة وجيزة، يجب اعتماد لائحة البناء لتوفير مساحات للعائلة الكويتية وطرح رؤية جديدة تتناسب مع وضعية المجتمع، والملاحظ حاليا في بعض المناطق ان هناك من يقوم ببناء أربعة او خمسة ادوار وهذا يعتبر مخالفا للقوانين ويجب محاسبته، وهناك فئات مستحقة تبني لوجود عائلة كبيرة لظروف زواج الأولاد مع تأخر إدارة الرعاية السكنية في توفير بيت المستقبل، لذلك اضطراريا تجد من الضروري ان نفرق بين المستحق وغير المستحق وعمل عقوبات رادعة، فإقرار اللائحة سيكون بها من الإيجابية لراحة افراد المجتمع، مع العلم أن الكثير من المناطق بدأت بها ظاهرة بناء الدور الرابع وهي تعتبر مخالفة واقعيا، والبلدية ميدانيا مقصرة في هذا الجانب خاصة ان المشكلة الإسكانية تعتبر الأولى في ظل الظروف الحالية، ومن غير الطبيعي ان يستلم المواطن بيته الحكومي بعد أن يصل عمره لـ 50 أو 60 سنة تجده يستلم البيت على الورق وميدانيا ليس هناك شيء يذكر خاصة ان عياله يتخرجون من الجامعات وهو مازال ينتظر الدور.

تحرير الأراضي

كيف نحل مشكلة الإسكان في الكويت لنصل لمعادلة الرضا؟

تحرير الأراضي هو الحل الأمثل مع عدم احتكارها ووضع إلى ضريبة وادخال المطور العقاري في المشاريع الإسكانية، فاذا كانت الحكومة تسعى أن تكون راعيا لتحرير الاراضي وعمل البنية التحتية والمشاريع والتصاميم وتوزيعها على المواطنين، وتكون حاضنة لكل شيء فستكون خسارة لها وللمواطنين الذين ينتظرون سنوات للدولة وسيضيع عمرهم هدرا في الإيجار ولن يستلموا بيت المستقبل.

كان لك رأي فيما يتعلق بالتعديات والتشوينات وحصول البعض عليها دون وجه حق؟

قمت بتسليط الضوء مع بعض الاعضاء لكشف التعديات على أملاك الدولة، ولم يقصر معنا الجهاز التنفيذي في الدولة والإدارة القانونية في هذا الجانب، وفي ضوئها تم تشكيل لجنة تقصي حقائق وتم إحالة بعض المخالفين إلى النيابة العامة ولدينا ثقة في قضائنا العادل ليفصل بالحق ويقول كلمته، مع العلم انه قد تمت إزالة أكبر التعديات في تاريخ الدولة فيما يتعلق بالتطاول على الأملاك العامة نتيجة كشف المجلس البلدي ملف هذه التجاوزات، ولكن ما اريد توضيحه انه يجب إدخال العنصر التقني في ملف التشوينات، وباعتقادي ان الجهاز التنفيذي بدأ آلية هذا العمل ويتابعها عن كثب من حيث ان يتم التشوين في اكثر من إطار من اجل تحصينه عن العبث مثلما حدث سابقا، خاصة ان هناك تلاعبا إداريا ساعد في تضخم ملف التشوينات، اما الآن مثلما ذكرت ان الجهاز التنفيذي وضع ضوابط صارمة في إغلاق هذا الملف.

مارأيك في بعض الجهات التي تخصص لها الأراضي ولا تستغلها وتجعلها محتكرة وعدم التنازل عنها لسنوات؟

للأسف مشكلة كبرى منها واقعيا وأبسط مثال وزارة التربية التي رفضت التنازل عن بعض المدارس المهجورة القديمة في بعض المناطق خاصة التي كانت منذ نشأة الكويت وأبسط مثال في مناطق القبلة وشرق وكيفان والفيحاء وغيرها من المناطق الكويتية التي كانت في فترة الستينيات، وبعض هذه المدارس يجب إزالتها واستثمارها في إنشاء حدائق ومراكز خدمة او ترفيهية او صحية، وسبق ان استدعينا وزارة التربية في بعض اللجان وحدثناهم عنها، وكانوا يقولون نحن لسنا بحاجتها حاليا لكن قد نطرحها مشاريع مستقبلية، مع العلم ان هناك جهات تمتلك أراضي ولا تعلم عنها شيئا ولاتتابعها علما انها مخصصة منذ التسعينيات وبداية الألفية ومازالت في عهدتها ولكن لاتعلم عنها شيئا، فيجب ان يكون هناك قرار او قانون يحدد فترة زمنية إذا لم تستغل هذه الاراضي يتم سحبها وتمنح للدولة ليتم تخصيصها من قبل المجلس البلدي.

الأراضي المخصصة

وكيف تجد الأراضي التي يتم تخصيصها لهيئتي الصناعة والزراعة والثروة السمكية وتكرار الطلبات للحصول على اراض أخرى؟

برأيي الشخصي أن هيئة الصناعة أفضل حالا من البيئة لأنها نشطة، خاصة في طلب الأراضي المتعلقة بالصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض المشاريع الخاصة للدولة، لكن لايمنع ان لديهم بعض المثالب التي يجب معالجتها تدريجيا، بالاضافة الى انهم لديهم تخصيصات قديمة ويعملون عليها من أراضٍ سابقة واستثمار أنشطة اخرى، اما بالنسبة لهيئة الزراعة والثروة السمكية نحن في البلدي متعاونون معهم إلى أبعد مدى، لكن في بعض المواضيع كنا نتحفظ خاصة الذي طرح في شهر رمضان الماضي المتعلق في مشروع استزراع البلطي في الكويت، ومن ثم تفاجأنا بعد حضورهم للجنة ان المشروع مغاير لما تم تدوينه.

ما اعرفه انه تم رفضه من قبل مايقارب 12 عضوا اثناء إحدى الجلسات؟

نعم صحيح كان هناك عدم اقتناع لعدم وجود مبرر مقنع ولم يقتنع بعض الاعضاء بهذه الفكرة من الاساس، خاصة إن عليها لغطا كبيرا ومساحتها ما يقارب مليون متر علما أن مبررات الاخوة في هيئة الزراعة لم تكن مقنعة إطلاقا خاصة ان الارقام المحددة التي قدمتها لم تكن دقيقة، واكدوا ان المشروع هو استثمار وزراعة البلطي في الكويت، وما اعرفه جيدا أن أغلب المواطنون لايتناولونه كوجبة مهمة، فكنا متوقعين ان يكون المشروع استزراع زبيدي او روبيان او ميد من الأطباق التي يفضلها المواطنون، والجانب الاخر ان هذه الأرض المحددة وحسب الدراسات ان تحتها مياه جوفية وتعتبر الثروة الثانية في الكويت بعد النفط، ويجب المحافظة عليها، في البلدي ليس لدينا مشكلة ان نخصص أراضي لعمل اكتفاء ذاتي بعد ان تعطيني طلبا واضحا وارقاماً صحيحة، كذلك الامر الايجابي ان الاستكشافات واضحة أين تتواجد مكامن النفط في الدولة، وهناك اراضٍ بيضاء تغطي المشروع الذي تريده لكن الاشكالية لماذا هذه الارض التي طالبت بها هيئة الزراعة على الرغم من وجود أراضٍ أخرى، كما اننا تعاملنا مع هيئة الزراعة في مشروع مزارع الابقار، حيث طلبوا توسعةً بزيادة أربع او خمس مزارع جديدة غير التي لديهم وتم رفضها من قبل بعض اعضاء البلدي لاسباب مختلفة لعدم وجود مبررات منطقية من قبل هيئة الزراعة لذلك المشروع موجود لدى اللجان لدراسته، وابلغت الاعضاء حينها بأنه مهما كان الرفض فلكل جهة لها حق التبرير في استخدام ما تريد من تخصيصات.

الحيازات الزراعية

لديكم تحفظ على الحيازات الزراعية التي تخصصها هيئة الزراعة، هل أنتم راضون عنها كمجلس بلدي؟

لسنا راضين إطلاقا عنها، وانا اتحدث عن نفسي هنا، بعض الاعضاء لديهم استياء عام من هذا التخصيص، ولو لحظت اننا تعايشنا خلال أزمة «كورونا» الحالية، وكانت هناك تصريحات أن لدينا مشكلة في توفير الغذاء بعد إيقاف مسألة التصدير لفترة من بعض الدول، وكان هناك خوف وقلق من الشعب ان يكون هناك ضغط كبير على الجمعيات ومراكز التسويق، ولو كانت هيئة الزراعة والثروة السمكية والحيوانية تغطي دورها في العجز الموجود لما وصلنا لهذه التصريحات، لكن لو لاحظت ان اغلب المنح والحيازات الزراعية تم تحويلها لاستراحات وملاعب وشاليهات ومنتزهات، و«الهيئة» غاب دورها تماما في متابعة هذه الحيازات واشتراطات منحها، فالمفترض انه يكون لدينا اكتفاء ذاتي غذائي محلي ونستطيع التصدير لكل دول الخليج، خاصة اننا لانحتاج الى التوريد من الخارج، لان الاراضي مدعومة من قبل الدولة والماء والدعم متوفران ويختلف عن دول المنطقة، وتوجد أيادٍ عاملة تستطيع العمل واستثمار مشروع الاكتفاء الذاتي، فمن المفترض ان هيئة الزراعة تطالب التجارة بايقاف االاستيراد، وتغطية جميع الاحتياجات من المنتج المحلي الا اذا كانت هناك الاشياء النادرة التي لاتتوافر لدينا، نحن في الكويت لدينا مزارع ومحميات استطاع اصحابها زراعة الفراولة والافندي وغيرها من المنتجات الزراعية، ولدينا اراضٍ خصبة جدا في شمال الكويت تصلح للزراعة دون عناء، واتمنى ان يتم تأسيس شركة حكومية زراعية تتبنى وتعمل إلى جانب المزارعين المجتهدين بتوفير المحصول ومن ثم تقوم الحكومة بشرائه وتوريده للجمعيات وهنا ضمنت الانتاج المحلي ووفرت الربح والسيولة، وامنع بعض التجار التلاعب بالاسعار، خاصة اننا لمسنا كيف التلاعب كان في أزمة البصل التي كانت أمراً معيبا، فهل يعقل دولة مثل الكويت تعايش نفس هذا الوضع لكن للاسف هذا ماحدث في الاشهر الماضية، لذلك عن نفسي لست راضيا عن اداء هيئة الزراعة واعتقد ان زملاء الاعضاء يشاركونني الرأي في هذا الجانب.

الخلايا الشمسية

تقدمت بموضوع الخلايا الشمسية على اسطح البناء؟

تمت الموافقة عليه من قبل المجلس البلدي والجهاز التنفيذي، واتمنى من وزير الدولة لشؤون البلدية يدعم هذا المشروع والضغط على الحكومة لتطبيقه هذا اذا كنا نحن دولة مؤسسات وندعم اقتراحات الاعضاء، لذلك اتمنى ألا تكون هناك مشروعات الا وضع وتوفير الطاقة الشمسية على اسطح البناء وتعتبر من البدائل الناجحة، واذا لم نستثمر هذا الجانب في الوقت الحالي سنتحسف بعد عشرين عاماً أننا لم نستثمر هذه الفكرة.

حكم منصف

لماذا بين فترة واخرى يتم استخدام المادة 25 في البلدي على بعض تحفظات وزير البلدية اثناء المصادقة؟

للعلم وفقنا كثيرا في استخدام هذه المادة، واحياناً كثيرة رئيس مجلس الوزراء يقف بصف اعضاء البلدي فيما يقترحونه ويطالبون به، خاصة انه انصفنا في بعض المشاريع ودعم مطالبنا، ونستطيع ان نقول ان رئيس مجلس الوزراء حاليا هو الحكم المنصف في ترجيح كفة بعض المشاريع والاقتراحات التي نقدمها.

بصفتك رئيسا للجنة محافظة العاصمة، كيف تنظر اليها بما انها تعتبر شريان الحياة في الدولة وما الافكار التي ستطرحها في اللجنة وتدعمها؟

تعتبر محافظة العاصمة واجهة الدولة وقبلة للسياح والزوار، ومن الاشياء التي سادعمها هو الحفاظ على هوية العاصمة خاصة ان رئيس اللجنة سابقا الدكتور حسن كمال قام بتشكيل فريق عمل من جمعية التراث الكويتية للمحافظة على الاماكن التاريخية في الكويت، وهذا الفريق لديه رؤية جدا جميلة فيما يتعلق بهذه بالاماكن، وللعلم بعض الدول تحافظ وتدعم هذا التوجه، وايضا هناك توجه بتغيير بعض النسب في محافظة العاصمة فمن الضروري ان تكون جاذبة، ولو كنت تتجول في العاصمة وقت المغرب تجدها هادئة جدا ومن المفترض ان تكون اكثر حيوية ومتحركة واماكن متوفرة لرياضة المشي، ولماذا لايكون لدينا مكان مغطى ومتوفرة فيه جميع الخدمات والترفيه؟

فمن المفترض ان يكون لدينا ممشى مغطى ومساحته كبيرة جدا على نمط الدول المتقدمة ، الكويت جدا جميلة والمجلس البلدي وافق على عدة مشاريع سياحية منها الواجهات البحرية وحديقة الشعب وشاطئ العقيلة وتطوير منتزة الخيران، علما انه تمت زيادة ميزانية المشروعات السياحية لدعم هذه المشاريع مع العلم اذا تم استثمار هذه النوافذ السياحية والالتزام بالجدول الزمني ستجد ان الوضع مختلف بعد مرور خمس سنوات من الآن.

