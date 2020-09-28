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وطن النهار

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بلدية الفروانية أغلقت 24 محلاً


أكد مدير فرع بلدية محافظة الفروانية محمد صرخوه أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الادارات بفرع بلدية المحافظة خلال شهر أغسطس الماضي أسفرت عن توجيه 1475 انذارا لبقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 370 مخالفة، واغلاق 24 محلا.. وقال صرخوه في تصريح صحافي بأن الفرق الرقابية كثفت من جولاتها الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية.


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