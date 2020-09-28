أصحاب المقاهي: منع «الشيشة» كبَّدنا خسائر فادحة

وطن النهار

تجمع عدد من أصحاب المقاهي والمطاعم امام وزارة الصحة صباح امس في محاولة لايصال مطالباتهم برفع الحظر عن استخدام «الشيشة» في محالهم والغاء القرارات التي صاحبت ازمة فيروس كورونا «كوفيد 19» والتي كان من ضمنها الاغلاق لمدة طويلة ومن ثم عدم السماح باستخدام الشيشة الامر الذي تسبب بخسارة كبيرة لما يقارب الـ 2000 مقهى، وقد تقدموا بدورهم بكتب ومطالبات عدة الى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ووكيل الصحة وجهات اخرى على امل ان يرفع ذلك الحظر ولكن لم تجد تلك المحاولات شيئا بالرغم من تعهدهم وبتنظيم من اتحاد المطاعم والمقاهي بتنفيذ كل الاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة رواد المقاهي.

ومن جهته قال ممثل أصحاب المقاهي ايوب علي الوثيقي: تجمعنا في هذا اليوم كمسعى لايجاد حل لمشكلتنا و النظر في امرنا وتحدثنا عن الأسباب التي تواجهنا في الوقت الحاضر من خسائر مالية ومشاكل مع وزارة الشؤون بسبب اغلاق معظم ملفات أصحاب المقاهي بسبب عدم القدره على تجديد التراخيص او تجديد الاقامات العماله. واضاف الوثيقي: توجهنا الي مكتب وزير الصحة ولم يتم ادخالنا اليه او مقابلته وتعذر مكتب سكرتارية الوزير بأن الوزير غير متواجد مع العلم انه كان متواجداً وتم ادخال سكرتارية نواب مجلس الأمة اليه ومنعنا من الدخول اليه، ومن ثم توجهنا الي وكيل وزارة الصحة وايضا لم يكن متواجداً وبعدها توجهنا الي مكتب وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتورة بثينة المضف وكانت في اجتماع خارج الوزارة ولم يتم اعطاؤنا اي جواب يفيد بوضع أصحاب المقاهي. واكد قائلا: اننا لن نستسلم لان هذا القرار الذي لم ينصفنا والذي سوف يعرضنا للوقوف امام القضاء وضياع أبناء الكويت اكثر من 250 الف مواطن مع عوائلهم وعمالتهم مهددين بسبب وقف هذا النشاط. واضاف: ان هناك مجموعة من أصحاب المطاعم والمقاهي عددهم يتجاوز 2000 مطعم ومقهى) قد تضرارو من تنفيذ هذا القرار بمنع الشيشة وهم على كامل الاستعداد بتنفيذ جميع شروط السلامة والصحة العامة. ولفت الوثيقي ان اصحاب المقاهي طالبوا بالمساواة مع الشروط الخاصة بصالونات الحلاقة والمطاعم وان هذا الكتاب الصادر بمنع الشيشه في المقاهي جائر واقصائي على اصحاب المقاهي الملتزمين برواتب للعاملين بها وكذلك ملتزمين بايجارات شهرية للملاك وايجارات للشقق الخاصة بالعمال وقروض ناهيك عن رزق العمال المتغربين عن بلدانهم بحثا عن الرزق ورزق اسرهم، متأملين من سمو رئيس الوزراء النظر في الكتاب الموجه من وزارة الصحة لوزارة التجارة والمنفذ من قبل بلدية الكويت وملخصه منع استخدام الشيشة حالية، والسماح بتقديم الشيشة مع الالتزام بالضوابط المذكورة عالية او بالضوابط الاضافية التي يراها اصحاب الاختصاص وذلك لان منعها قد تسبب خسائر فادحة لحقت بهم وباسرهم وكذلك لحقت بجميع العمالة التي ليس لها مصدر رزق سوى العمل بتلك المقاهي.

