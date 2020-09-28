718 متعافياً من «كورونا» مقابل 345 مريضاً جديداً

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 345 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك اجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 103544 حالة في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة اثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 601 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ«كونا» ان الاصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 112 حالة في منطقة حولي الصحية و83 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و64 حالة في منطقة العاصمة الصحية و49 حالة في منطقة الجهراء الصحية و37 حالة في منطقة الفروانية الصحية.

وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 109 حالات ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت اصابتها بمرض «كوفيد-19» وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8014 حالة. وأشار الى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 2025 مسحة ليصل مجموع الفحوصات 735918 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 718 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض «كوفيد-19» 94929 حالة.

