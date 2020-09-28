ياسين: «كوفيد- 19» أشدَّ خطراً على مرضى السكر والقلب

وطن النهار

تمكن فريق بحثي طبي كويتي مكون من علماء ومختصين من معهد دسمان للسكري وجامعة الكويت من نشر بحث يتناول مضاعفات «كوفيد- 19» لدى مرضى السكري في مجلة «Diabetes Care» الأميركية المصنفة ثاني أفضل مجلة بحثية للغدد الصماء والسكري على مستوى العالم.

وقال الأستاذ المساعد بكلية العلوم الطبية المساعدة والباحث المنتدب بمعهد دسمان للسكري ورئيس الفريق البحثي د. حمد ياسين ان مخاطر المضاعفات والوفاة تزداد بين مرضى «كوفيد- 19» في حال اصابتهم بأمراض مزمنة أخرى كالسمنة وأمراض القلب ومرض السكري، وقد يعطي هذا الأمر انطباعا بأن عدم وجود مرض مزمن عند المصاب كفيل بحمايته من تلك الأعراض ومضاعفاتها، «ولكن بعد تحليل بيانات مجموعة من مرضى «كوفيد- 19» بالكويت تبين أن هذا المفهوم غير دقيق حيث اكتشفنا أن الخطورة تتناسب مع زيادة مستوى السكر بالدم بشكل غير مألوف.

وأشار ياسين الى أن الفريق لم يقم بتصنيف المرضى الى مجموعة مصابة بالسكر وأخرى غير مصابة، بل تم ترتيبهم بشكل يتناسب تدريجيا مع مستوى السكر بالدم ومن ثم تمت دراسة علاقة خطورة المضاعفات والوفاة الناتجة من «كوفيد- 19» بهذا التدرج.

وأضاف أنه وبعد النظر الى البيانات من هذه الزاوية اكتشفنا أن درجة الخطورة تزداد بشكل كبير مع كل زيادة بسيطة بمستوى سكر الدم حتى وان لم يكن المصاب بـ«كوفيد- 19» مريضا بالسكري. بالاضافة الى ذلك اكتشفنا أن وتيرة ارتفاع الخطورة مع زيادة مستوى السكر تكون أقل عند مرضى السكر وأكثر عند الآخرين.

وأشار الى أن هذا الاكتشاف له دلالات تخفى عن النظرة التقليدية الثنائية فهو يوضح أن خطورة مرض «كوفيد- 19» تزداد مع زيادة مستوى السكر بالدم.

وأضاف أن هذه النظرة تسمح بتحليل أدق وأشمل لعلاقة مضاعفات «كوفيد- 19» بمرض السكري وكذلك بمستوى السكر بالدم. وقد يشير هذا الاكتشاف الى أن هناك علاقة بين عدوى فيروس كورونا المستجد للجسم وبين كمية السكر بالدم سواء كان المريض مصاب بالسكري أم لا.

وثمن ياسين التعاون المثمر بين وزارة الصحة ومعهد دسمان للسكري وجامعة الكويت في مواجهة جائحة كورونا منذ اليوم الأول. وأشاد بتضافر الجهود بين الأطباء والباحثين والذي ساهم بتعزيز الاستجابة للوباء من خلال البحث العلمي النشط.

ضم الفريق العلمي الى جانب د. حمد ياسين كلا من د. براك الأحمد عضو معهد البعثة في كلية الصحة العامة بجامعة الكويت وطالب الدكتوراه بجامعة هارفارد، ود. عبدالله الشمري الأستاذ المساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم بجامعة الكويت ود. عبدالله بن نخي استشاري السكري والغدد الصماء بمعهد دسمان للسكري والبروفيسور فهد الملا الرئيس التنفيذي لقطاع الأبحاث بمعهد دسمان للسكري.

