«فنية البلدي» عدلت قرارات خاصة بالجمعيات التعاونية

وطن النهار

وافقت اللجنة الفنية في المجلس البلدي على تعديل قرارات المجلس البلدي الخاصة بالجمعيات التعاونية كما وافقت على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة ترخيص انشطة متنوعة بمركز الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقتي العبدلي والوفرة. واكد رئيس اللجنة د. علي بن ساير أنها وافقت على الاقتراح المقدم بشأن الترخيص لمراكز ذوي الاعاقة في المباني الاستثمارية، وعلى ترخيص البلدية للحدائق المنزلية فيما حفظت طلب فتح باب النقاش بخصوص البقالات والسيارات المتنقلة وأماكن تخصيصها من «البلدية». وأشار بن ساير الى ان اللجنة أحالت الطلب المقدم بشأن ترخيص أندية صحية في داخل المناطق السكنية الى الجهاز التنفيذي لدراسة الرأي الفني، فيما رفضت وضع لائحة خاصة بالمداخن المستخدمة في السكن الخاص. وقال إن اللجنة أحالت الى لجنة الاصلاح والتطوير في المجلس البلدي الكتاب المقدم من اتحاد العقاريين بشأن الموافقة على اعطاء حق الادارة والصيانة للقطاع الخاص خلال فترة الاستثمار لمواقف السيارات متعددة الأدوار في مختلف مناطق الكويت وتحفيز القطاع الخاص لبناء مواقف متعددة الأدوار بالمشاركة مع الدولة.