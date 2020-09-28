شد الحزام على أشده في المشتريات الحكومية

مال وأعمال

لا مجال للتحايل على القانون والإجراءات الرقابية الصارمة المفروضة على كل دينار ينفق على المال العام، هكذا وصفت مصادر مطلعة لـ « النهار» أن الحكومة جادة في حصار الفساد والمفسدين وتطبيق القانون بلا استثناءات على كل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام.

وكشفت المصادر أن الجهات الرقابية أوصت بعدد من النقاط لحماية المال العام، عبر تداول البيانات المالية والحالة المالية للدولة في مجموعة ضيقة من القيادات الحكومية، لحماية المال العام، خاصة وأن الفترة الماضية شهدت تصريحات متضاربة ومتناقضة أحياناً بين مسؤولين حكوميين شتت المؤسسات الدولية وأوجدت حالة من اللغط حول قدرة الحكومة على سداد التزاماتها الأجنبية، الأمر الذي نتج عنه تراجع حاد في التصنيف الائتماني للكويت أخيراً وهو ما قد يؤثر على الميزة النسبية التي تمتلكها الكويت للاقتراض مستقبلاً من قبل المؤسسات المالية.

وعددت المصادر 5 إجراءات حكومية نوعية لحماية المال العام تتمثل في :

? شدَ الحزام على أشده في المشتريات الحكومية، وذلك تطبيقاً لاستراتيجية الحكومة الرامية لمنع الهدر وترشيد الإنفاق.

? وضع شركات الصرافة تحت الرقابة المشددة، ومنع الثغرات التي قد ينفذ منها بعض محترفي تمويل عمليات مشبوهة تؤثر على سمعة الكويت المالية، حيث يقوم البنك المركزي بوضع ضوابط صارمة على عمليات التحويلات ومراقبتها على مدار الساعة وتوقيع المخالفات والعقوبات على كل من يخالف التعليمات والإجراءات.

? إجراءات نوعية لترهيب عصابات غسل الأموال والعمل على ملاحقتهم قضائياً والسعي نحو تجفيف منابع غسل الأموال على مستوى الكويت.

? تطبيق آليات جديدة ومتقدمة من قبل الجهات الرقابية والتي من شأنها تتبع الأموال الصادرة والواردة بدقة متناهية ومعرفة مصادرها واتجاهاتها.

? حصر الأوامر التغييرية للمشاريع التنموية القائمة في أضيق الحدود.

وشددت المصادر على أن الكويت ليست محطة لغسل الأموال، وإنما هناك ضوابط رقابية مشددة تعزز آليات العمل الحكومي وتحمي المال العام وتعزز من سيولة الاحتياطي العام للدولة.

وبينت أن تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال ولجنة التصنيف الائتماني، إنما يعكس تعاملاً حكومياً جاداً في مواجهة أية تحديات تواجهها والتعامل معها بشكل فوري ودون أية استثناءات قائلة باقتضاب « سيف القانون يقف بالمرصاد للمخالفين وتطبيق العقوبات فوري».

