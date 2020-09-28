«المركزي»: أسعار العملات تختلف من بنك لآخر

مال وأعمال

أشار بنك الكويت المركزي، إلى أنه يقوم يوميا بتحديد سعر صرف الدينار الكويتي وإبلاغه للبنوك المحلية، لافتاً الى أنه لا توجد تعليمات صادرة منه للبنوك المحلية في شأن تحديد سعر صرف العملات الأجنبية، حيث تحدد البنوك المحلية أسعار صرف العملات الأجنبية الخاصة بها استرشاداً بالسعر المحدد من قبل بنك الكويت المركزي وفي نطاق إدارة مراكزها من العملات الأجنبية المختلفة.

ولفت المركزي، في وثيقة حصلت «النهار» على نسخة منها، أنه في ضوء تفاعل قوى العرض والطلب، يتم تحديد أسعار الصرف الأجنبية، حيث ينتج عن ذلك فروقات بين أسعار الصرف من بنك لآخر، مضيفاً أنه لا يوجد سعر صرف ثابت لكل بنك، حيث تتغير هذه الأسعار لكل بنك على حدة على البطاقات الائتمانية للعملاء أثناء سحبهم لأي مبلغ خارج البلاد. وفيما يتعلق بحدود سعر الفائدة على بطاقات الائتمان التي أقرها المركزي على البنوك المحلية، فقد أوضح البنك المركزي أن قواعد وأسس منح البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل للقروض الشخصية للاغراض الاستهلاكية والاسكانية وإصدار البطاقات الائتمانية، بألا يتجاوز سعر الفائدة المدينة والمحدد لها 2.5 في المئة فوق سعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي.

ولفت البنك أن سياسة سعر الصرف موجهة لتكريس الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية الرئيسية في إطار حرص المركزي على تعزيز الاستقرار النقدي بالحد من الضغوط التضخمية في الاقتصاد، في ظل سعر الصرف القائم على ربط سعر صرف الدينار بسلة خاصة موزونة من عملات الدول التي ترتبط معها الكويت بعلاقات تجارية ومالية مؤثرة.

