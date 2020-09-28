أميركا والصين.. نزاع تكنولوجي جديد

مال وأعمال

أمرت واشنطن الشركات الأميركية بطلب الإذن، قبل بيع تقنياتها إلى الشركة الدولية الصينية لتصنيع أشباه الموصلات «إس. إم. أي. سي»، في خطوة لتوسيع دائرة الشركات الصينية المحظور بيع التقنيات المتطورة لها، في ظل الصراع الدائر مع الصين للهيمنة على قطاع التكنولوجيا، والحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أن وزارة التجارة «أبلغت شركات الرقاقات الحاسوبية الأميركية بوجوب حصولها على تراخيص قبل تصدير تقنيات معينة إلى الشركة الصينية التي تعد الأضخم من نوعها في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم. وتم الإعلان عن القواعد الجديدة في رسالة وُجّهت إلى القائمين على القطاع وفق ما أوردت الصحيفة الأميركية، جاء فيها أن «الصادرات إلى الشركة الدولية الصينية لتصنيع أشباه الموصلات أو الشركات التابعة لها يمكن أن تستخدم في أنشطة عسكرية صينية». وأفادت الصحيفة أن لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب «مخاوف متزايدة حول اعتماد الصين على الشركات الخاصة للمضي قدما في تحقيق أهدافها العسكرية».

ورفضت وزارة التجارة الأميركية، الإدلاء بأي تعليق حول هذه المسألة، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس، لكن متحدثا باسم مكتب الصناعة والأمن في الوزارة قال إن المكتب «يواصل رصد وتقييم أي تهديد محتمل للأمن القومي ولمصالح السياسة الخارجية»، و«سيتّخذ الإجراءات المناسبة». ويأتي تقرير «وول ستريت جورنال» في توقيت يؤكد فيه البيت الأبيض أنه لن يتراجع عن خطة لحظر تنزيل تطبيق تيك توك، الصيني لتشارك التسجيلات المصورة القصيرة، والذي يلقى رواجا، وذلك على خلفية ما تعتبره الرئاسة الأميركية مخاوف تتهدد الأمن القومي للبلاد، وذلك عشية دخول الحظر حيّز التنفيذ ما لم يصدر قرار قضائي ينقضه. ومنذ سنوات تتصارع الصين والولايات المتحدة للهيمنة على قطاع التكنولوجيا. وتعتمد بكين بشكل كبير على شركة «إس. إم. أي. سي»، في إطار سعيها لتحقيق اكتفاء ذاتي على صعيد أشباه الموصلات. ويقول محللون إن اعتماد الصين على مصادر خارجية للرقاقات الحاسوبية، بما فيها الصناعات الأميركية، يعيق تحقيق هذا الهدف. وبرزت هذه المسألة في وقت سابق من العام بعد الحملة الأميركية للتضييق على شركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، التي تتخوف واشنطن أن تكون أداة بيد الاستخبارات الصينية للتجسس على الاتصالات العالمية. وفي مايو الماضي أعلنت وزارة التجارة الأميركية أنها تعتزم منع وصول «هواوي» لإمدادات الأجهزة عالمياً، وهو ما تعتبر الشركة الصينية أنه يهدد استمراريتها.

