الروضان دشَّن مركز الكويت لرواد الأعمال

مال وأعمال

دشن وزير التجارة و الصناعة خالد الروضان صباح امس مركز الكويت لرواد الاعمال وذلك ضمن خطة وزارة التجارة

و الصناعة في استكمال رؤية الكويت 2035.

وأكدت «التجارة» في بيان لها صباح امس ان الخدمات التي يقدمها مركز الكويت لرواد الاعمال هي تأسيس الشركات بالاضافة الى توثيق العقود، موضحة ان المراجعة ستكون وفقا لنظام المواعيد المسبقة عبر kbc.gov.kw.

وقالت: التجارة تستمر في تسهيل المراجعة على رواد الاعمال من خلال توفير نقاط ومراكز خدمة لايمانها بدورها الرئيس في التطور التجاري وبيئة العمل التجاري والاستثماري لكونها الجهة المعنية باصدار التراخيص ومراقبة الأنشطة والأعمال التجارية، مشددة على ان فتح مراكز الخدمة للعملاء عبر مختلف المنصات التقليدية والالكترونية يحدث نقلة نوعية في القطاع التجاري بالكويت، مشددا على ان هذا التوسع و التطور هو العربة التي تجر قطار تنمية البيئة التجارية و بيئة رواد الاعمال.

وأشارت التجارة الى التطور الكبير في خدمات مركز الكويت للأعمال (النافذة الواحدة) منذ انطلاقته في فبراير 2017، واطلاق البوابة الالكترونية لمراجعي الوزارة كنموذج متقدم ومتطور، لافتة الى مواصلة التطورات المتلاحقة في البنية التحتية وبتكنولوجيا المعلومات عبر الخدمات التي تقدمها في البوابة الالكترونية للعميل وللمبادر وللتاجر وللمستهلك، من أجل تقديم خدمات بسهولة وسرعة تواكب التطلعات، وتطبيق نموذج في خدمة بيئة الاعمال داخل دولة الكويت.

