«الغرفة» أطلقت برنامجاً تدريبياً في مكافحة غسل الأموال

مال وأعمال

أطلقت غرفة تجارة وصناعة الكويت ممثلة بمركز عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير برنامجها التدريبي المتخصص عبر المنصه الالكترونية زووم حول موضوع «مكافحة غسل الأموال»، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العالمي للالتزام ICA وجامعة مانشستر البريطانية. ويهدف البرنامج الى اكساب المتدربين الفهم للقوانين المطبقة محلياً ودولياً في مجال مكافحة غسل الأموال، والفهم للسياق الدولي بخصوص مكافحة غسل الأموال وعلاقته بالممارسات المالية المتطورة، والوعي بخصائص وأساليب غسل الأموال، والوعي بمسائل وقطاعات مكافحة غسل الأموال الناشئة والمستحدثة، والفهم لنظم تمويل الارهاب وعقوبات التمويل، والوعي بنقاط الضعف في خدمات ومنتجات مالية معينة ذات علاقة بجريمة غسل الأموال، والفهم الجيد لشروط العناية الواجبة تجاه العملاء بشكل عملي، وتعزيز القدرة على ادراك و تقييم والتعامل مع المعاملات والعلاقات المشبوهة. كما يهدف البرنامج كذلك الى تعزيز الوعي بالأنظمة الفعالة فعال لمكافحة غسل الأموال داخل مؤسسات الخدمات المالية وفهم تقييمات المخاطر لغسل الأموال وتمويل الارهاب. ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج هو من البرامج المعتمدة عالمياً والذي ينتهي بتقديم المشاركين اختباراً يؤهلهم للحصول على الشهادة الدولية في «مكافحة غسل الأموال»، وهي من الشهادات المهنية المرموقة في هذا المجال. هذا ويشارك في الدورة الحالية للبرنامج كمتدربين، أفراد أو منتسبو القطاع الخاص والحكومي كالبنوك وشركات الاستثمار والهيئات المتخصصة ذات العلاقة. ويذكر أن مركز عبدالعزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير بغرفة تجارة وصناعة الكويت قد دأب بتقديم هذا البرنامج سنوياً خلال السنوات الأربع الماضية من أجل تلبية حاجة سوق العمل المحلي لهذه المهارة المعرفية المتخصصة، حيث يحرص المركز على تقديم أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن.