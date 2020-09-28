«الأهلي»: فائزان جديدان في حملة «تحويل الراتب»

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي الكويتي (ABK) عن أسماء الفائزين في السحب الشهري لشهر سبتمبر لحملة «حول راتبك وابتسم» لعام 2020، والذي انعقد بتاريخ 17 سبتمبر 2020، تحت اشراف وزارة التجارة والصناعة. وهذه الحملة متاحة لجميع عملاء البنك من المواطنين والوافدين الذين قاموا بتحويل رواتبهم الى حساباتهم من فئة «إليت» أو «بريستيج» أو «الرائد».

وفيما يلي أسماء الفائزين المحظوظين الذين سيحصل كل منهم على ما يعادل راتبه الشهري خلال سبتمبر 2020: جيسيمول ماثيو جوزيف، وسراج ثوفاثارا اشوكوتي.

ومن الجدير بالذكر أن السحب القادم سيقام بتاريخ 15 أكتوبر 2020، في حين أن السحب الأخير سيقام بتاريخ 10 ديسمبر 2020. وللتأهل للاشتراك في السحب وفرصة الفوز، ينبغي على العملاء تحويل رواتبهم الى البنك خلال شهر واحد على الأقل قبل موعد السحب.

وبالاضافة الى هذا السحب، توفر حملة «حول راتبك وابتسم» الترويجية لعملاء حساب الراتب مجموعة من المكافآت الاستثنائية، حيث يمكنهم الحصول على جائزة نقدية قد تصل قيمتها الى 1,000 دينار، بشرط ألا تقل قيمة الراتب المحول عن 500 دينار. وفضلا عن ذلك، فان العملاء الكويتيين مؤهلون للحصول على قرض بدون فائدة يصل لغاية 10,000 دينار، فيما تبلغ قيمة القرض للوافدين 5,000 دينار.

وتخضع هذه القروض لأحكام وشروط البنك الأهلي الكويتي ولوائح وأنظمة بنك الكويت المركزي.

