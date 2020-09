«بيتك»: خدمة العملاء بتكنولوجيا عصرية عبر فروع «KFH Go» الذكية

مال وأعمال

تسهم الفروع الذكية «KFH Go» التي انفرد بيت التمويل الكويتي «بيتك»، بتقديمها على مستوى السوق، بتلبية احتياجات العملاء المتزايدة والمواكبة لأحدث التقنيات العصرية وأعلى معايير الجودة، الأمر الذي يؤكد على ريادة البنك في التحول الرقمي وتبني الابتكار في طرح الحلول المصرفية والمالية الرقمية، بما يسهم باضافة قيمة الى تجربة العملاء الذين يتطلعون الى خدمات مصرفية سريعة وسهلة.

ويحرص «بيتك» على تعزيز انتشار فروعه الذكية «KFHGo» التي يبلغ عددها حاليا 9 فروع متوزعة في: الافنيوز، جمعية اشبيلية، جمعية الجابرية، جمعية المنقف، معرض الشويخ، جمعية صباح الاحمد، جمعية السلام، جمعية ابو فطيرة، فرع ضاحية عبدالله السالم.

ويواصل «بيتك» جهوده في تعزيز قنوات تقديم الخدمة سواء عبر KFHGo، أو عبر تطبيق الموبايل KFHonline، وعلى قنوات التواصل الاجتماعي، وعبر تقنيات الروبوت، والذكاء الاصطناعي وغيرها الكثير من القنوات البديلة عن القنوات المصرفية التقليدية.

ويعكس الفرع الذكي الذي يعمل بشكل آلي بالكامل على مدار الساعة، التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، في الوقت الذي يزداد فيه توجه المتعاملين بصورة متنامية نحو استخدام التكنولوجيا للحصول على خدمات مصرفية سريعة تتسم بكفاءة عالية.

خدمات «KFH Go»

ويوفر «بيتك» من خلال فروعه الالكترونية الذكية KFHGo المنتشرة في أنحاء الكويت، امكانات تتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية على مدار الساعة، وخارج أوقات العمل الرسمية للفروع، بما يزيد عن 80% من الخدمات والأعمال التي تقدمها الفروع التقليدية. ويضم فرع KFH GO الذي لا يوجد فيه أي موظفين، أحدث اجهزة الـ XTM التي تتيح التواصل المباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة الهاتفية، الى جانب أجهزة الصرف الآلي وجهاز ايداع نقدي، كما يستطيع العميل اجراء أكثر من 30 خدمة، بما في ذلك السحب النقدي دون بطاقة من خلال «QR Code» عبر البطاقة المدنية أو رقم الهاتف.

بالاضافة الى ما سبق، يوفر الفرع الذكي «KFH Go» خدمات تتيح للعملاء انشاء المعاملات التجارية «المرابحة» وطلب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع وتحديث البيانات ورقم الهاتف، وتفعيل البطاقات المصرفية وفتح الودائع والحسابات وغيرها من الخدمات المصرفية والتمويلية التي تغني عن زيارة الفرع أو التعامل المباشر مع الموظفين.

من جانب آخر، وفي اطار تطبيق شعار «جيل جديد من الخدمات المصرفية السهلة»، بامكان العميل الذي يود اجراء عملية شراء سبيكة ذهب (10 غرامات)، زيارة أقرب فرع من فروع KFH Go الذكية، واستخدام الخدمة الذاتية من خلال ادخال بطاقة الصراف الآلي واختيار خدمة شراء سبيكة الذهب، أو عبر خدمة المكالمة الهاتفية مع موظف «بيتك» وطلب شراء سبيكة الذهب. بعدها، يستلم العميل سبيكة الذهب بشكل فوري. ولطباعة الشيكات الفورية، يقوم العميل بزيارة أقرب فرع من فروع KFH Go الذكية، ويجري مكالمة فيديو مع موظف «بيتك» لاجراء هذه العملية، وذلك بهدف استكمال الشروط الخاصة بطباعة الشيكات واستلام دفتر الشيكات (10 أوراق) فوراً.

خدمات الـ«Mobil banking»

ومن أبرز الحلول المالية الرقمية التي يوفرها «بيتك» على تطبيق الموبايل: خدمة Skiplino لحجز المواعيد في الفروع الكترونيا عبر الهواتف الذكية، وخدمة متابعة التحويلات المصرفية بنظام سويفت «SWIFT GPI» الكترونيا عبر KFHOnline، وخدمة ربط الحساب برقم التداول مع شركة المقاصة الكويتية، وخدمة التحويل الى حساب بيتك للتداول، وخدمة انشاء وديعة، وفتح حساب مصرفي، وفتح حساب الذهب وبيع وشراء الذهب الكترونيا عبر «KFHonline» وعرض الرقم السري الخاص بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي، والتحويل الى البطاقة الائتمانية، وايداع الشيكات عبر الموبايل، وتحديث كامل لطلب «اعرف عميلك»، وخدمة الاطلاع على الالتزامات التمويلية وعدد الأقساط، واجراء عمليات التحويل النقدي بين عملاء «بيتك»، ولحسابات في بنوك محلية وكذلك التحويل لبنوك خارجية، وغيرها الكثير من الخدمات الرقمية ذات الكفاءة العالية.