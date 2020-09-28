«التعمير» تُسلِّم موقع نادي الكورنيش 25 أكتوبر

مال وأعمال

أعلنت شركة التعمير للاستثمار العقاري أن شركة نادي الكورنيش البحري التابعة لها بنسبة 87.457% سوف تقوم بتسليم موقع في الواجهة البحرية والمعروف بـ«نادي الكورنيش» الى شركة المشروعات السياحية بموعد أقصاه 25 أكتوبر القادم.

وكانت «التعمير» أعلنت مطلع سبتمبر الحالي تسلم شركة نادي الكورنيش البحري قرار اخلاء ادارياً بشأن اخلاء موقع (ن - 1) الكائن في الواجهة البحرية والمعروف بـ«نادي الكورنيش». وبينت «التعمير» في بيان للبورصة أن الأثر المالي لذلك الاجراء اعاد تصنيف الايرادات والمصروفات المتعلقة بعمليات نادي الكورنيش الى عمليات غيرة مستثمرة ابتداءً من البيانات المالية للربع الثالث من 2020. كما توقعت انخفاض صافي الأرباح التشغيلية للشركة بنسبة 37% ابتداءً من الربع الرابع للعام الحالي.

