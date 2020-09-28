العجيل: رفع التصنيف مشروط بتعاون السلطتين

مال وأعمال

أوضح المستشار المالي والخبير الاقتصادي خالد العجيل أن تخفيض التصنيف السيادي لدولة الكويت من قبل وكالة «موديز» اخذ جانباً من التهويل والترويع والتخويف من قبل البعض تجاه مستقبل الكويت الاقتصادي، مطمئنا المجتمع بأن الوضع المالي للكويت يتمتع بالقوة بدليل ان التقرير لم يشير الى ان مستقبل الكويت مظلما أو سيئا.

وأضاف العجيل في تصريح صحفي أن هناك ثلاث وكالات للتصنيف السيادي لدول العالم وهي وكالة «موديز» و«ستاندرد آند بورز» و«فتش » وهم معنيون بتقييم تصنيف الدول، موضحا أن وكالة موديز أكثر الوكالات تحفظا وتشددا في تقاريرها من الوكالتين الآخريين وهو ما حدث فعليا مع عدة دول اقليمية وعالمية، منوها الى أن تصنيف الكويت ما زال عاليا حسب وكالتي «ستاندرد آند بورز» و«فتش».

وشدد العجيل على ضرورة أن تؤخذ خطوة خفض التصنيف بصورة مسؤولة لا عادة النظر في اقتصاد البلاد والبدء في وضع استراتيجية وطنية لاعادة هيكلة الاقتصاد على المديين المتوسط والبعيد،موضحا ان تلك الاستراتيجية تتطلب الاستعانة بالخبرات الوطنية الاقتصادية للبدء في وضع خطط قابلة للتنفيذ الفوري لتحفيز الاقتصاد المتنوع وذلك بتسهيل اجراءات اتخاذ القرارات التي تتطلب بسرعة البت في التشريعات المتعلقة بهذه الاستراتيجية.

وألمح الي أن التقرير ذكر اسباب تخفيض التصنيف وأهمها عدم اتفاق السلطتين لمعالجة الوضع الاقتصادي أو وجود برنامج فعلي للاصلاحات الاقتصادية ومنها الاقتراض الخارجي من الاسواق العالمية أو من الصندوق السيادي لسد العجز المالي السنوي وعدم الاعتماد على الاحتياطي العام، لافتا الى ان رفع التصنيف يتطلب سرعة تعديل التشريعات بما يحقق تلك الاهداف.

ونوه العجيل الى ان من يقرأ تقرير الوكالة بتأني وتحليل يدرك ان وكالة موديز وغيرها من وكالات التصنيف العالمية قد حذرت في وقت سابق من ان عدم التوافق بين السلطتين منذ عدة سنوات كان له الاثر في تراجع التصنيف بينما لو اتخذت تلك الارشادات بجدية لتجاوزت الكويت هذا الموقف مناشدا بضرورة تكاتف السلطتين بالعمل جنبا الي جنب لاصلاح الوضع الاقتصادي.

وأفاد ان الكويت تملك جميع المقومات الأساسية لقيام اقتصاد صناعي وزارعي منتج يعظم ايرادات الدولة، فضلا عن العمل على اصدار تشريعات لجذب الاستثمارات الاجنبية الامر الذي يساهم في خلق فرص وظيفية جديدة ومستقبل أفضل لشباب الكويت الذي يحتاج لفتح المجال له ليكون اساساً لتلك التحولات المستقبلية في الاقتصاد الكويتي. وعزا العجيل اسباب خفض التصنيف السيادي للكويت نتيجة لمجموعة اختلالات مزمنة تم اهمالها من قبل الدولة لسنوات طويلة وسياسات اقتصادية منحرفة تعالج النتيجة لا السبب وانفلاتاً في النفقات، مشيرا الى ان ما حدث من اثار جائحة كورونا وما تبعها من انخفاض لأسعار النفط كان مجرد كاشف عن امراض الاقتصاد وليس سببا لها.

وطالب العجيل بضرورة دعم القطاع الخاص المنتج واتخاذ قرارات لمعالجة الاقتصاد الوطني بالاستعانة بالخبرات والكفاءات الاقتصادية الوطنية في القطاعات المتنوعة، موضحا ان هناك ضرورة عاجلة لوضع خارطة طريق للاصلاح الاقتصادي باتخاذ قرارات تعالج الوضع الحالي والمستقبلي لدولة الكويت شريطة أن تخدم شبابها وأجيالها المستقبلية.

