«جنرال موتورز» تهزم تسلا

مال وأعمال

دخلت شركة جنرال موتورز الأميركية على خط المنافسة في سوق السيارات الكهربائية بالصين بالتعاون مع شركائها المحليين ما مكنها في نهاية المطاف من هزيمة تسلا على صعيد المبيعات في أغسطس الماضي وسط إقبال قياسي على السيارة التي سعرها 4200 دولار. وتعتبر السيارة من طراز Hongguang MINI من أكثر السيارات الكهربائية مبيعا في الصين بالوقت الحالي والتي تصنعها شركة SAIC-GM-Wuling بالتعاون مع جنرال موتورز الأميركية مع ارتفاع مطرد في الطلب على السيارة ذات الأربعة مقاعد والتي يمكنها قطع مسافة تربو على 170 كيلومترا في الشحنة الواحدة.

