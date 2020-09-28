أطلق حملة «لا تتعنى» لدعم استراتيجية التحوّل الرقمي

مال وأعمال

في ضوء التطوّر التكنولوجي الأخير الذي يشهده بنك الكويت الدولي «KIB»، والذي يتضمن بدء مرحلة تطبيق خطة التحوّل الرقمي الاستراتيجية الجديدة، أطلق البنك اخيرا حملة «لا تتعنى» الإعلامية بهدف تسليط الضوء على مختلف قنواته البديلة المبتكرة وخدماته المصرفية الإلكترونية المتطورة التي تلبي احتياجات العملاء بمنتهى الراحة والأمان دون الحاجة لزيارة الفرع.

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه الحملة الإعلامية الشاملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بالبنك، كما أنها تتضمن فيديوهات ومحتوى رقميا توضيحيا يهدف إلى شرح خدمات البنك الإلكترونية وحلوله المبتكرة لأكبر شريحة ممكنة من العملاء الحاليين والمحتملين، كما يشجعهم على استخدام هذه الخدمات الرقمية الآمنة التي توفر وقتهم وجهدهم.

ومن جانبه، صرح المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في البنك، عثمان توفيقي، قائلاً: «لطالما وضع «KIB» في مقدمة أولوياته راحة العملاء ومنحهم حلولاً سهلة ومريحة، ولذلك يسعى اليوم إلى تطبيق استراتيجية التحوّل الرقمي الجديدة التي وضعها قبل 5 سنوات، والتي تتماشى مع التطوّر التكنولوجي الذي يشهده القطاع المالي حول العالم، إلى جانب التغير في نمط حياة الأفراد الذين أصبحوا يفضلون إتمام جميع معاملاتهم المصرفية عبر الإنترنت من أي مكان وفي أي وقت.»

مضيفاً إن هذه الحملة تتزامن أيضاً مع حرص البنك على تعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي خلال الفترة الراهنة نظراً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). وأن «KIB» ملتزم بتطبيق كل الإجراءات الصحية الوقائية داخل فروعه وإداراته وذلك حرصاً منه على صحة وسلامة موظفيه وعملائه على حدٍ سواء. ومن بين هذه الإجراءات قياس درجة الحرارة والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات، إلى جانب الالتزام بدخول عدد محدود من العملاء إلى الفرع وتوفير خدمة حجز المواعيد والانتظار في السيارة، مع توفير معقمات اليدين وتعقيم المباني والأسطح وأجهزة السحب الآلي بشكل مستمر ما يضمن خدمة العملاء بأسلوب آمن وأكثر سلاسة.

كما أفاد أن حملة «لا تتعنى» تسلط الضوء على القنوات المصرفية البديلة التي يقدمها «KIB»، حيث قام البنك أخيراً بإطلاق مجموعة جديدة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، إلى جانب تعزيز وتطوير خدماته الحالية وتزويدها بتقنيات التشفير والأمان عالية المستوى ما يضمن للعميل إمكانية إنجاز معاملاته المصرفية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون الحاجة لزيارة الفرع والانتظار مطولاً.

وتشمل هذه الخدمات على سبيل المثال لا الحصر تحويل الأموال عن طريق تطبيق الهواتف الذكية، تحصيل الأموال عن طريق خدمة KIBPay، طلب تمويل عبر الاتصال بخدمة العملاء، فتح وديعة أو حساب عن طريق الخدمة الهاتفية المرئية، إصدار بطاقة مسبقة الدفع أو ائتمانية وطلب مرابحة عبر الخدمة الهاتفية، هذا إلى جانب توفير خدمة توصيل البطاقات إلى باب العميل ليقوم بتوقيعها بمنتهى الراحة والسهولة.

يذكر أن «KIB» يسعى إلى أن يصبح مصرفاً متميزاً في تقديم الخدمات الرقمية في المقام الأول، ولذلك قام البنك ببناء شراكات مع مجموعة من شركات التكنولوجيا المالية «فينتيك» للاستفادة من خبراتها في تعزيز بنيته التكنولوجية وأتمتة عملياته المصرفية. كما قام كذلك بتوفير الدورات التدريبية لموظفيه الحاليين واستقطاب عدد من العمالة الوطنية الماهرة في مجال التكنولوجيا المالية حتى يتمكنوا من تلبية احتياجات العملاء وتوقعاتهم المتغيرة على أكمل وجه ممكن.

