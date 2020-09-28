«كفيك»: تمديد أجل استحقاق قروض بـ 7.6 ملايين دينار

مال وأعمال

اعلنت الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار انها حصلت على موافقة جميع البنوك الدائنة، والبالغ عددها 6 بنوك، لتمديد اجل استحقاق رصيد القروض بقيمة 7?6 ملايين دينار وفقا لخيار التجديد المذكور في العقود المبرمة مع تلك البنوك خلال عام 2012.

حيث استطاعت الشركة بداية من عام 2012 حتى تاريخه سداد جميع الاقساط/ الدفعات المستحقة بقيمة 33 مليون دينار بالاضافة الى الفوائد البالغة 7?3 ملايين دينار حتى 1 يوليو 2020 دون اية تعثرات، وذلك تطبيقا لخطة الشركة لسداد مديونيتها، حيث تضمنت تلك الفترة قيام الشركة بسداد الدفعات/ الاقساط الربع سنوية المستحقة خلال عام 2020 باجمالي 2?1 مليون بالاضافة الى الفوائد البالغة 373 ألف دينار على الرغم مما يشهده العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا ما يعكس متانة المركز المالي للشركة وتأصيل ثقة البنوك الدائنة في اداء الشركة، ليصبح رصيد القروض المستحقة في 1 أكتوبر 2020 بقيمة 7?6 ملايين دينار، من اصل المديونية والتمثل في الدفعة الاخيرة مع حق الشركة في تمديدها شرط موافقة جميع الدائنين.

ان من اهم البنود التي تم الاتفاق عليها بين الشركة والجهات الدائنة، كما يلي:

1- تخفيض الدفعات الربع سنوية من 700 ألف دينار الى 325 ألف دينار لفترة 5 سنوات.

2- تخفيض سعر الفائدة الحالية، والبالغة 3% فوق سعر الخصم المعلن من «المركزي» لتصبح 2% خلال عام 2021 و2?5% خلال عامي 2022 و2023 فوق سعر الخصم المعلن.

3- سيتم سداد مبلغ 763 ألف دينار تقريبا كما في 1 أكتوبر والذي يمثل 10% من رصيد المديونية.

4- الموافقة على فك رهن الوديعة البالغة 540 ألف دينار والمرهونة للبنوك الدائنة.

ان موافقة الدائنين ستكون ملزمة لجميع الاطراف عند توقيع العقود النهائية، التي يتم اعدادها حاليا بواسطة المستشارين القانونيين للجهات الدائنة.

وقالت الشركة في افصاحها على موقع البورصة انه سيسهم في خفض تكاليف الاقتراض بمبلغ 120 ألف دينار تقريبا خلال الثلاث سنوات القادمة وذلك بسبب تخفيض سعر الفائدة مقارنة بسعر الفائدة الحالي.

تمديد فترة استحقاق الدفعة الحالية والمستحقة في 1 أكتوبر 2020 إلى فترة 5 سنوات، سيكون له اثر ايجابي على نشاط الشركة وذلك عن طريق استخدام النقد المتوافر لدى الشركة في التوسع في انشطتها التمويلية والاستثمارية خلال السنوات القادمة.

