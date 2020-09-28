«المتحد» رعى ورشة عمل لتدريب أعضاء صُناع التقنية النسائية

مال وأعمال

أعلن البنك الأهلي المتحد عن رعايته لورشة العمل لتدريب أعضاء صناع التقنية النسائية من مجموعة مطوري جوجل فرع الكويت والتي أقيمت اخيرا online، حيث قامت ورشة العمل على تدريب وتثقيف المشاركات حول أساسيات تطوير البرمجيات والبرمجة مع التركيز بوجه خاص على عدد من الأدوات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

وفي هذا الصدد، تقدمت سحر دشتي: مدير عام حماية العملاء ورئيس فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك الأهلي المتحد بالتهنئة لجميع المشاركات اللآتي استكملن التدريب فى هذه الورشة التي يمكن أن تمثل نقلة حقيقية فى مستقبلهن الوظيفي، مؤكدة لهن أن توسيع دائرة معارفهن وتنويعها يعد إنجازا بحد ذاته. كما أن النساء يتميزن بالإصرار والمثابرة ويستطعن إثبات جدراتهن من خلال العمل الدؤوب، ونحن فى البنك الأهلي المتحد مثال واضح على ذلك، حيث تتضمن ثروتنا البشرية العديد من السيدات المتميزات والناجحات واللاتي يعملن لسنوات طويلة في مختلف الإدارات وفي الإدارة التنفيذية العليا للبنك.

وأكدت دشتي: « لقد أصبح التحول الرقمي أمراً بالغ الأهمية للاستفادة من قوة التقنيات الرقمية للمساعدة في تحسين آفاق التطور الوظيفي، وقد تأكد هذا الأمر فى الوقت الحالي فى ظل تداعيات جائحة كورونا والتى أبرزت الحاجة إلى إدارة الأعمال عن بعد من خلال الوسائل الرقمية.

وأكدت دشتي: أن البنك الأهلي المتحد مستمر في حرصه على المشاركة في الفعاليات الرائدة وخاصة ما تدعم تطوير المرأة وتأهيلها لمواكبة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا التي بدورها تعكس استراتيجية البنك الشاملة للتحول الرقمي والذي أصبح أحد أهم الركائز في جوهر عمليات البنك، فرفع مستوى الوعي حول أهمية اعتماد حلول رقمية يعد جزءا من المبادرات المجتمعية المختلفة.

والجدير بالذكر ان برنامج صناع التقنية النسائية هو برنامج تعليمي من الطراز العالمي من خلال دورة متكاملة تم تصميمها من قِبل خبراء متنوعين، ويتم تقديمها بواسطة فريق من التقنيين المؤهلين تأهيلاً عاليًا. وهو مستوحى من Google منذ عام 2012 ونما في الكثير من الدول حول العالم ومن بينها الكويت. وقد تأسس في الكويت في أكتوبر 2017 وتم ضمها لمجموعة مطوري جوجل فرع الكويت في 2019، وبلغ عدد أعضاءه أكثر من 1500 مهتم بالمجال التقني يحرصون على متابعة الفاعليات حيث استضاف أكثر من 79 فعاليات حتى الأن. ويسعى مجموعة مطوري جوجل بالكويت إلى توفير بيئة تعليمية داعمة وإيجابية يمكن من خلالها التواصل بين الناس وإلهامهم وتشجيع بعضهم البعض على تعلم التقنيات الجديدة بغض النظر عن مستوى معرفتهم وخلفياتهم. حيث يعمل البرنامج على صعيدين فمن جانب يحرص على البحث الدائم عن الطاقات المحلية للإنضمام إليهم وتطوير قدراتهن وترشيحهن لدراسة برامج Google، حضور مؤتمرات والمنح الدراسية. ومن جانب اخر يحث الخبراء منهن في مجال التكنولوجيا للتطوع ومشاركة المجتمع خبراتهم خلال ورش تدريبية وإرشاد الشباب مما يؤهلهم للحصول علي شهادة الخبرة عالمية مثل Google Developer Experts -GDE.

