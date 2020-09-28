قيود موجة ثانية لـ«كوفيد- 19» تحكم قبضتها على أسواق العالم

مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان الأسبوع الماضي لم يشهد احداثاً تذكر على الصعيد الاقتصادي وكان اسبوعاً هادئاً على غير المعتاد، في حين احكمت مخاوف تفشي موجة ثانية من جائحة «كوفيد-19» قبضتها على مسار الأسواق. وكان هذا الأمر واضحاً منذ فترة، إلا انه بدأ الان في دفع الحكومات للاستجابة بفرض قيود أكثر صرامة.

وعلى الرغم من ذلك، شهد الدولار ارتفاعاً واسع النطاق خلال الأسبوع الماضي مقابل الملاذات الآمنة الأخرى (الين الياباني والفرنك السويسري والذهب). ويبدو أن العوامل التي تحرك الأسواق ليست مرتبطة بعدد حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19»، بل بالقيود الجديدة التي تفرضها الدول لاحتواء الجائحة.

سجلت المملكة المتحدة وفرنسا مستويات قياسية لحالات الإصابة اليومية بـ «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي، بينما اقتربت إسبانيا من تسجيل مستويات قياسية. وتم فرض تدابير احترازية جديدة في تلك الدول سالفة الذكر.

وحذرت السلطات الصحية الإسبانية سكان مدريد من «أسابيع صعبة قادمة»، فيما قد تستمر القيود التي فرضتها الحكومة البريطانية اخيرا لمدة ستة أشهر. وفي الوقت الذي تفرض فيه أوروبا قيودا مشددة، لا تفكر الولايات المتحدة في وضع أي قيود على حرية الحركة وأنشطة الأعمال. وقد ارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته المسجلة في شهرين، وصولاً إلى 94.742 مقابل سلة من العملات ليسجل ارتفاعا بنسبة 1.91% على أساس أسبوعي.

وعندما ارتفعت حالات الإصابة بفيروس «كوفيد-19» في مارس الماضي وفرضت الدول عمليات الإغلاق، ارتفع الدولار إلى مستويات قياسية. وهنا نتساءل، هل سيعيد التاريخ نفسه؟

وفي وول ستريت، تراجع اداء مؤشرات الأسهم الرئيسة الثلاثة بشكل جماعي، حيث سيطرت حالة الابتعاد عن المخاطرة على معنويات السوق. كما يبدو أن المستثمرين بدأوا يفقدون الأمل في توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن تقديم المزيد من برامج التحفيز الاقتصادي قبل انتخابات الرئاسة الأميركية وذلك على الرغم من تحذير محافظي البنوك المركزية الأميركية من حدوث تباطؤ اقتصادي ما لم يتم إقرار جولة جديدة من الدعم المالي. وقد تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز من أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر والبالغة 3,588.11 نقاط وخسر أكثر من 8% من قيمته، في حين تراجع مؤشر داو جونز بحوالي 7% من أعلى مستوياته المسجلة خلال الشهر الحالي.

أما على صعيد أسواق العملات الأجنبية، كانت العملات الأكثر تذبذباً وعملات السلع الأسوأ أداءً خلال الأسبوع الماضي حيث سيطرت معنويات الابتعاد عن المخاطر على جميع الأسواق. وانخفض كل من الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي بنسبة 3.67% 3.18% على التوالي مقابل الدولار الأميركي. ويأتي تعثر الدولار الاسترالي في ظل تزايد التوقعات بشأن خفض وشيك لسعر الفائدة في أكتوبر، بينما أكد مسؤولو السياسة النقدية في نيوزيلندا أنهم في طريقهم لتطبيق المزيد من سياسات التيسير النقدي، بما في ذلك أسعار الفائدة السلبية.

أظهرت المؤشرات الأولية الصادرة عن منطقة اليورو لشهر سبتمبر تباينا واضحا بين أداء قطاعي الصناعة والخدمات. حيث انخفض مؤشر نشاط قطاع الخدمات في السوق الموحدة متراجعاً لمستويات الانكماش من 50.5 إلى 47.6 نقطة في حين ارتفع مؤشر القطاع التصنيعي، متخطياً أعلى مستوياته المسجلة في عامين، حيث بلغ 53.7 نقطة مقابل 51.7 نقطة. في حين تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل كلا القطاعين من 51.9 إلى 50.1، حيث تراجع قطاع الخدمات الأكبر حجماً إلى منطقة النمو السلبي.

فقد التعافي الاقتصادي في المملكة المتحدة زخمه خلال الشهر كما يتضح من مؤشرات مديري المشتريات. حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب إلى أدنى مستوياته المسجلة في 3 أشهر وصولاً إلى مستوى 55.7 في سبتمبر مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في ست سنوات التي وصلها في أغسطس عند مستوى 59.1. وعلى الرغم من البيانات الإيجابية إلى حد ما، فإن تراجع المؤشرات يشير إلى أن وتيرة الانتعاش قد بدأت بالفعل في التباطؤ.

أبقى البنك الوطني السويسري على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى -0.75% والذي يعتبر أدنى المستويات على مستوى العالم، والذي كان سارياً منذ العام 2014. ورسم البنك صورة أقل تشاؤماً عن تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد السويسري من خلال رفع توقعاته لآفاق النمو الاقتصادي، متوقعاً أن يصل معدل انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في العام الحالي، أي أفضل من الانكماش بنسبة 6% الذي توقعه في يونيو. وأكد البنك الوطني السويسري أن هناك حالة ضبابية شديدة ما تزال تحيط بالتوقعات الاقتصادية.

