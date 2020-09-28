«S&P» أكدت تصنيف المملكة عند «A-/A-2»

مال وأعمال

أكدت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر أند بورز S&P تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A-/A-2) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وخفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية العام الحالي 2020 من 12.6% إلى 11% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقدر الوكالة أن يصل حجم الدين العام خلال السنتين الحالية والمقبلة إلى 35% و 38.2% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعامين 2020 و2021 على التوالي. وفيما يتعلق بالنمو الاقتصادي رفعت الوكالة توقعاتها لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث خففت من نسبة الانكماش إلى (-4.5%) للعام 2020 بدلا من (-5%) في تقريرها الأخير.

