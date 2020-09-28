«العربية للاستثمار والإنماء» ناقشت تقليل مخاطر تمويل صغار المنتجين

مال وأعمال

اختتمت «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» الملتقى الافتراضي الذي أقيم أخيراً بعنوان «تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين»، وسط إشادة واسعة بتجربتها الرائدة في مجال برامج وأنشطة تمويل صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين في بعض الدول العربية والتأمين عليها.

وحضر أعمال الملتقى نحو 1000 مشارك بشكل مباشر، للتعرّف على الجهود الحثيثة الرامية إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الزراعة المستدامة والزراعة الذكية.

ورحّب المشاركون بمبادرة «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي» لإنشاء صندوق تمويل القروض الدوّارة لتمويل صغار المزارعين والمنتجين، مؤكّدين استعدادهم للمساهمة فيه وتقديم الدعوة للصناديق العربية والإقليمية والدولية لدعم الصندوق. وأكّد الحضور على أهمية تجربة الهيئة والجهات المشاركة في الملتقى في تمويل صغار المزارعين وإمكانية الاستفادة منها بتوسعتها ونشرها على كل الدول العربية، باعتبارها نموذجاً متكاملاً يساعد في تقليل مخاطر تمويل صغار المزارعين وتحقيق الأهداف المرجوة منها في زيادة الإنتاج والإنتاجية.

وخرج الملتقى بحزمة من التوصيات الهامة، أوّلها ضرورة تقديم واستدامة الدعم لقطاع صغار المزارعين والمنتجين، مع تهيئة البيئة المناسبة من توفير البنية التحتية الضرورية وتعزيز دور المؤسسات المعنية والتركيز على بناء القدرات الفنية والمالية والإدارية وتطويرها لصغار المزارعين والمنتجين، وبالأخص فئة الشباب والنساء الريفيات. ودعا الحضور الحكومات العربية لإصدار التشريعات والسياسات المشجعة لتوفير بيئة مناسبة لجذب القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في تمويل صغار المزارعين، ودخول الشركات في زراعات تعاقدية تتيح الفرصة لصغار المزارعين للوصول مباشرةً للأسواق.

وأوضح رئيس «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد بن عبيد المزروعي أنّ الهيئة أنجزت الكثير في سبيل تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، مؤكّداً مساعيها المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي العربي من خلال استثماراتها الزراعية في القطاعات المختلفة، إلى جانب برامجها التنموية لصالح صغار ومتوسطي المزارعين والمنتجين الذين يشكلون الشريحة الأكبر في الدول العربية بنسبة تقارب 80%.

ولفت المزروعي إلى أنّ الهيئة نجحت في العام 2013 في توسيع نطاق نشاطها مع إنشاء برامج للقروض الدوّارة، والتي حققت نتائج مشجّعة، أبرزها وصول إجمالي التمويل التراكمي إلى نحو 22,4 مليون دولار في الفترة بين عامي 2013 و2019، مسجّلاً نمواً سنوياً بمعدل نحو 64%، مع صافي أرباح يبلغ حوالي 1,5 مليون دولار، وذلك في دول السودان وموريتانيا و الأردن والقمر المتحدة، مشيراً إلى أنّ مجموع عدد المستفيدين بلغ أكثر من 151.2 مستفيداً.

من جهته، صرّح مدير عام «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الدكتور سيدي ولد التاه اننا نتطلّع قدماً إلى العمل مع «الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي»، في سبيل توحيد وتوجيه الإمكانات المشتركة في تحقيق قصص نجاح جديدة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ونثمّن الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العربية في سبيل توظيف تجربتها الرائدة، وبالأخص في مجال برامج القروض الدوّارة والزراعة التعاقدية، في خدمة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا».

وقالت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» الدكتورة دينا صالح ان الصندوق الدولي يضع كلّ تركيزه في الاستثمار في تعزيز التمويل الريفي الشامل لتحسين سبل عيش صغار المنتجين في المناطق الريفية، لاسيما من الكفاءات النسائية والشابة. وكلنا ثقة بأنّ توحيد الجهود بين الصندوق الدولي والهيئة العربية سيمثل خطوة متقدمة على درب تعزيز وصول صغار المزارعين إلى التمويل الريفي، من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتوجيه الموارد للترويج لمنتجات مالية ريفية مبتكرة، في إطار الشراكة الفاعلة مع الحكومات والمؤسسات المالية في العالم العربي».

