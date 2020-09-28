التشيك تستأنف رحلاتها السياحية لمصر

مال وأعمال

قال السفير جان فوليك سفير التشيك في العاصمة المصرية القاهرة، خلال لقاء الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اعتزام دولته استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر بدءا من أول أكتوبر المقبل.

وقد أوضح السفير التشيكي أن هذا القرار يعد ثمرة زيارة وزير السياحة والآثار المصري للعاصمة التشيكية براج نهاية أغسطس الماضي ومباحثاته مع رئيس الوزراء، وعدد من المسؤولين بالحكومة لتعزيز سبل التعاون ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وأشار إلى أنه سيتم تسيير رحلات طيران من العاصمة التشيكية براج إلى مدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم.

