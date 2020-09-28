البورصة على طريق التصحيح بفعل «جني الأرباح»

مال وأعمال

تباين اداء البورصة في مستهل تعاملات جلسة أمس لتغلق المؤشرات على انخفاض جماعي عدا مؤشر السوق الرئيس الذي ارتفع بنحو 4.2 نقاط وبنسبة 0.09 في المئة ليستقر عند مستوى 4395.4 نقطة.

ويرى محللون أن تراجع البورصة في امس يعد أمراً طبيعياً بعد الارتفاعات المتتالية للمؤشرات طوال الست جلسات الماضية مع تصاعد الاستفادة من عمليات المضاربة وجني أرباح لافتين إلى أنه على الرغم من تراجع السيولة والكميات إلا أنها مازالت في مستويات جيدة وهو ما يؤكد أن هناك دعماً كبيراً للسوق، سواء من المحافظ الاستثمارية والشركات أو المتداولين أو حتى على مستوى المحفظة الحكومية وقد انخفضت القيمة السوقية للبورصة بقيمة 142 مليون دينار وبنحو 0.4 في المئة من 32.558 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس إلى 32.416 مليار دينار، وتم تداول 338.7 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 132 شركة عبر 12 ألف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 45.3 مليون دينار، لتتقلص السيولة خلال هذه الجلسة بنسبة 32.8 في المئة مقارنة مع جلسة الخميس التي بلغت فيها 67.45 مليون دينار، وانخفضت أحجام التداول بنسبة 23.4 في المئة.

في المقابل انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 38.2 نقطة ليستقر عند مستوى 6183.42 نقطة، وهبط المؤشر العام للبورصة بنحو 0.43 في المئة وبـ 24.4 نقطة ليستقر عند 558.42 نقطة، وانخفض مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 0.01 في المئة وبنحو 0.8 نقطة ليستقر 4446.83 نقطة.

وشهدت القيمة الرأسمالية للسوق الأول تراجعاً بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 149 مليون دينار من 24.336 مليار دينار إلى 24.187 مليار دينار، وذلك بعد أن تم تداول 79.14 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 20 شركة عبر 4.9 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 31.8 مليون دينار.

في حين ارتفعت القيمة السوقية للسوق الرئيس بنسبة 0.09 في المئة وبقيمة 8 ملايين دينار من 8.221 مليار دينار إلى 8.229 مليارات دينار، حيث تم تداول 259 مليون سهم خلال الجلسة لعدد 112 شركة عبر 7.1 آلاف صفقة بقيمة إجمالية بلغت 13.48 مليون دينار. وأشاروا إلى أن على الرغم من تأثر قطاع البنوك أمس بعد قيام موديز بتخفيض تصنيفات «الوطني» و«بيتك»،إلا أن القطاع مازال يلعب دوراً رئيساً في دعم السوق والمساهمة في تماسك المؤشرات، وخاصة السوق الأول.

وسجلت مؤشرات 7 قطاعات هبوطاً أمس بصدارة «التكنولوجيا» بتراجع نسبته 1.35 في المئة، بينما ارتفعت مؤشرات 5 قطاعات بقيادة الخدمات الاستهلاكية بارتفاع بلغ 1.14 في المئة.

تصدر سهم «الرابطة» القائمة الخضراء مُرتفعاً بنحو 9.48 في المئة، تلاه سهم «تمدين ع» بـ9.06 في المئة، فيما وجاء سهم «ثريا» على رأس القائمة الحمراء للأسهم المُدرجة بانخفاض نسبته 9.55 في المئة، تلاه «سهم «خليجي» بنسبة 8.4 في المئة.

