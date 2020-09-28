«تنظيف» فازت بمناقصتين بـ 10 ملايين دينار

مال وأعمال

أعلنت الشركة الوطنية للتنظيف حصولها على مجموعتين من أصل 3 مجموعات للمناقصة الخاصة بمعالجة مخلفات الآبار النفطية.

وحسب بيان تنظيف لبورصة الكويت، فإن المناقصة تتبع لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، وذلك بإجمالي مبلغ قدره 10.07 ملايين دينار، ولمدة 5 سنوات.

وأشارت إلى أن الأرباح المتوقعة من تنفيذ تلك المناقصة تمثل نحو 2% تقريباً، مع احتمال الزيادة والنقصان تبعا لظروف السوق. وكانت تنظيف أعلنت في مارس السابق أنها قد حازت على أقل الأسعار في المناقصة الخاصة بمعالجة مخلفات الآبار النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.

