«هيئة الأسواق» وافقت على إدراج «البريق» في بورصة دبي

مال وأعمال

قررت هيئة اسواق المال تجديد شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية في السـجل الخاص بمكاتب التدقيق الشرعي الخارجي لدى هيئة أسواق المال، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعد سداد الرسوم المقررة، وذلك اعتباراً من تاريخ 19/06/2020.

وقالت ان القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما. وشهادة تسجيل مكتب التدقيق الشرعي الخارجي لشركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية رقم (SA/2017/0002) الصادرة بتاريخ 20/06/2017 وعلى طلب شركة المشورة والراية للاستشارات المالية الإسلامية لتجديد تسجيلها كمكتب تدقيق شرعي خارجي في السجل الخاص لدى هيئة أسواق المال. وبناءً على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.

ومن ناحية اخرى وافق مجلس مفوضي هيئة اسواق المال على طلب شركة الشال للاستشارات الوارد في 23 اغسطس الماضي بصفته مستشار الادراج بشأن طلب الموافقة على ادراج اسهم شركة البريق القابضة في بورصة غير كويتية «سوق دبي المالي».

واضافت شركة البريق في افصاحها على موقع البورصة ان الشركة ستلتزم بالاجراءات الواردة في المادة 2-3-2 من الكتاب الثاني عشر (قواعد الادراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية وتعديلاتهما.

