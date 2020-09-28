استقالة «كويت القابضة» و«مصادر الأفق» من مجلس «إيفا»

مال وأعمال

أعلنت شركة الاستثمارات المالية الدولية القابضة «إيفا» باستقالة شركتي كويت القابضة ومصادر الأفق للتجارة العامة والمقاولات من عضوية مجلس إدارتها. ولم تشر إيفا في بيانها لبورصة عن أسباب تلك الاستقالة أو الأعضاء الذين سيتولون تلك المهام أو أسماء المستقيلين. ويبلغ رأس مال إيفا 26.67 مليون دينار، موزعاً على 266.73 مليون سهم، بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد. وتتوزع ملكية إيفا بواقع 15.17% لصالح مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار، و11.26% لشركة الديرة أي جي، فيما تمتلك الديرة القابضة 7.95% في إيفا، وتليها الصالحية الاستثمارية بـ6.03%، وكويت القابضة بـ5.54%.