«كفو».. عرض قصص النجاح الملهمة للشباب

أول النهار

أعلن رئيس اللجنة الإشرافية العليا على مشروع «كفو» المستشار في الديوان الأميري د. يوسف الإبراهيم عن إقامة ملتقى كفو السنوي الرابع في 10 أكتوبر المقبل ويستمر خمسة أيام وذلك عبر منصة «زووم» الالكترونية.

وقال في بيان صحافي إن ملتقى «كفو» يسلط الضوء كعادته على إنجازات الكفاءات الشبابية وقصص النجاح الملهمة، موضحا أن الملتقى يمثل مساحة لالتقاء الشباب وطرح أفكارهم ومشاريعهم الخلاقة للمساهمة في بناء وتنمية الكويت.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن آخر المستجدات في مشروع «كفو» وعرض المميزات الجديدة منها إدراج مجتمع جديد باسم السياسات العامة وتسليط الضوء على 100 كفاءة وطنية مميزة لها دور في تفعيل 10 مجتمعات و10 حملات توعوية و20 حلقة تواصل تخصصية و20 قصة ملهمة.

وذكر أن «كفو» كمنصة إلكترونية نتاج المشروع الوطني «الكويت تسمع» وتهدف الى خلق قنوات تسهل عملية التواصل بين الكفاءات الشابة لتطوير قدراتهم وتعزيز دورهم في تحقيق الرؤية التنموية للبلاد.

وأوضح أنه تم فتح باب التسجيل لحضور الملتقى عبر الرابط الموجود في حساب «كفو» على موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) داعيا الشباب إلى المشاركة في الملتقى لتشجيع الكفاءات وتفعيل المشاركة الإيجابية بين الشباب لابتكار حلول تواكب متطلبات الوضع الحالي.

من جانبها، قالت المدير التنفيذي لمشروع «كفو» د. فاطمة الموسوي وفق البيان إن مشروع «كفو» يهدف الى تعزيز التواصل بين الكفاءات الوطنية وخلق روح التكاتف لتنمية البلاد مبينة أنه بإمكان الجميع التسجيل في منصة كفو للمشاركة بالملتقى.

وأفادت بأن الملتقى يتضمن مشاركات متعددة بين كفاءات من مختلف المجالات في الكويت وفقرات خاصة لعرض قصص نجاح كفاءات مميزة. وأضافت أن المجال مفتوح للجهات المشاركة للاطلاع والتعرف على كفاءات جديدة علما أن المقاعد ستكون محدودة والأولوية للمسجلين أولا.

ويعتبر ملتقى كفو السنوي أكبر حدث خلال السنة لمشروع «كفو» وعادة ما يقام في مركز «جابر الثقافي» إلا أن الأوضاع الحالية بسبب جائحة كورونا فرضت أن يعقد هذا العام على منصة (زووم) للمرة الأولى.

