رفض تقليص الحجر للقادمين من الخارج

الأولى

كلف مجلس الوزراء الجهات المعنية بعدم التساهل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي امس على ضرورة استقراء التطورات العالمية والمحلية التي تشير إلى تصاعد وتيرة هذا الوباء وما تستوجبه من اتخاذ جميع وسائل الحيطة والحذر والالتزام الجاد بالاشتراطات الصحية لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض.

كما شدد المجلس على ضرورة حصول الركاب القادمين إلى البلاد على شهادة فحص PCR من المختبرات المعتمدة والمربوطة بنظام وزارة الصحة، وذلك دون الإخلال بجميع الضوابط المعتمدة لدخول الوافدين إلى البلاد.

وقرر المجلس الموافقة على إعادة فتح منفذ العبدلي البري لعمليات التصدير وكلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع كل من وزارة الصحة والإدارة العامة للجمارك لتنفيذ القرار. وكانت السلطات الصحية رفضت طلب الادارة العامة للطيران تقليص فترة الحجر الصحي للقادمين من الخارج المُحددة بـ14 يوما، مع استمرار العمل وفق قائمة الدول الـ34 المحظورة على أن تراجع هذه الاجراءات عند استقرار الأوضاع الصحية.

من جانب آخر، حصلت وزارات الصحة والتربية والعدل والكهرباء على موافقات لجنة متابعة الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا بعودة العاملين لديها من الخارج. وقالت مصادر لـالنهار انه بعد الاطباء والممرضين والكوادر الطبية سيتم السماح للمعلمين والقضاة والفنيين بوزارة الكهرباء بالعودة للبلاد وفق قوائم اسماء سيتم ابلاغ الادارة العامة للطيران ووزارة الداخلية بها للسماح لهم بالدخول الى البلاد كفئات مستثناة مع اخضاعهم للحجر الصحي 14 يوما.

إلى ذلك، برزت خلال الـ 24 ساعة الماضية مؤشرات وصفتها مصادر صحية بـالخطيرة تمثلت في دخول 20 حالة مصابة بفيروس كورونا الى وحدات العناية المركزة.

وحذرت المصادر من تصاعد أرقام الاصابات وكذلك من تزايد الحالات التي يستدعي وضعها الصحي الدخول الى أجنحة المستشفيات والعناية المركزة مؤكدة اهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة لمنع انتشار عدوى مرض كوفيد- 19.

وكانت وزارة الصحة اعلنت أمس تسجيل 437 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 103981 في حين تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 605.

وأشارت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 125 ليصبح المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بـ (كوفيد- 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7865، لافتة بلوغ مجموع عدد حالات الشفاء من المرض 95511.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند لـ(كونا) إن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 117 حالة في منطقة حولي الصحية و92 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و85 حالة في منطقة العاصمة الصحية و75 حالة في منطقة الجهراء الصحية و68 حالة في منطقة الفروانية الصحية. وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 2865 مسحة ليبلغ بذلك مجموع الفحوصات 738783. وجدد السند دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.