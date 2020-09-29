الإفراج عن مرشحي «الفرعيات» بكفالة ألف دينار

الأولى

أفرجت النيابة عن عشرات المرشحين لانتخابات مجلس الأمة وعدد من المواطنين المشاركين في الانتخابات الفرعية بكفالة 1000 دينار لكل شخص منهم بعد ان حققت معهم ووجهت لهم تهما بشأن مخالفة قانون تجريم الفرعيات وكذلك مخالفة قانون الاشتراطات الصحية.

وكانت وزارة الداخلية اعلنت عن رصدها السبت الماضي سبعة مواقع جديدة اجريت بها انتخابات فرعية او ما يسمى بـالتشاوريات مخالفة نص المادة (5/45) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة وتعديلاته. وذكرت الوزارة في بيان صحافي لها ان المادة (5/45) من القانون تنص على معاقبة المشاركين في الفرعيات بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت ان البند الخامس من المادة المشار اليها ينص على مخالفة كل من نظم او اشترك في تنظيم انتخابات فرعية او دعا اليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد او اكثر من بين المنتمين لفئة او طائفة معينة. وأكدت الوزارة انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بما فيها مخالفة قرارات السلطات الصحية واحالة القضية بما تتضمنه من وقائع ومشاركين تم رصدهم الى النيابة. وشددت على ان المؤسسة الأمنية لن تتهاون في هذا الجانب مطلقا وستطبق القانون بكل حزم على الجميع.