نائب الأمير استقبل جابر المبارك

وطن النهار

استقبل سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس سمو الشيخ جابر المبارك.

من جهة اخرى، احتفل في قصر بيان امس بتسلم سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد أوراق اعتماد كل من السفير عبدالمنعم احمد الامين سفيرا لجمهورية السودان والسفير يوهانس لورينتيوس ويستهوف سفيرا لمملكة هولندا والسفير ماريان الكساندر وربا سفيرا لجمهورية النمسا وذلك كسفراء لبلادهم لدى الكويت.

حضر مراسم الاحتفال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير الخارجية وزير الدفاع بالانابة الشيخ د. أحمد الناصر ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو أمير البلاد أحمد الفهد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك الصباح.

