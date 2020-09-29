رئيس الوزراء استقبل وزير الدفاع الإيطالي

وطن النهار

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بحضور وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر في قصر السيف امس وزير دفاع جمهورية إيطاليا الصديقة لورنزو غويريني والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن الشيخ خالد الصباح.

كما استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ د. أحمد الناصر بقصر السيف امس وزير دفاع الجمهورية الإيطالية الصديقة لورنزو غويريني وذلك بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق للبلاد.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين الكويت والجمهورية الإيطالية الصديقة لاسيما ما يتعلق منها بالمجالات العسكرية والدفاعية إضافة إلى استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر حيال أهم القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصباح وعدد من قادة الجيش والهيئة الإدارية وسفير ايطاليا والملحق العسكري الايطالي لدى البلاد.

