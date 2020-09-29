معرض كويتي في قطر يضم 170 قطعة تاريخية

وطن النهار

أعلن متحف قطر الوطني انه سيفتتح صالات العرض الدائمة في الأول من أكتوبر المقبل ليستضيف معارض عدة منها معرض (روائع الشرق القديم: مقتنيات من مجموعة الصباح) الذي يستمر حتى الثالث من يناير القادم.

وذكر المتحف في بيان صحافي انه تم اختيار أكثر من 170 قطعة في المعرض من مقتنيات مميزة تم تجميعها في الكويت من قبل الشيخ ناصر الصباح والشيخة حصة صباح السالم لتقدم لمحة شاملة عن الثقافة الفنية والمادية لجزء كبير من العالم القديم وتكشف عن رؤى جديدة في جذور الفن الإسلامي. واضاف البيان ان العناصر المختارة لمعرض (روائع الشرق القديم: مقتنيات من مجموعة الصباح) تعود إلى الفترة ما بين الألفية الثالثة قبل الميلاد والقرن الخامس الميلادي وتشمل المجوهرات والزينة والمفروشات والأواني المنزلية والتماثيل المجسمة والحيوانية وعناصر زخرفية وأحجارا كريمة وأختاما منحوتة.

وقال ان القطع المعروضة في المعرض مصنوعة من مواد تشمل الذهب والفضة والبرونز واللازورد والعقيق والفيروز والجارنيت والجمشت واللؤلؤ والألماس والزجاج والعاج والمرمر والمينا.

واوضح ان استخدام هذه المواد الثمينة والقطع الأثرية جعل من الممكن الحفاظ عليها وتخزينها لآلاف السنين مضيفا انها تشهد على تراث فني ازدهر في منطقة الخليج وأثرى الإنجازات اللاحقة للفن الإسلامي.

وأفاد بأن متاحف قطر تنفذ بروتوكولات الصحة والسلامة التي تشمل مطالبة الزائرين بشراء التذاكر مسبقا على موقع متاحف قطر الإلكتروني وإبراز الحالة الصحية باللون الأخضر في تطبيق (احتراز) مع ضرورة ارتداء الكمامات طوال مدة الزيارة.

