اللجنة الكويتية - العراقية تجتمع في نوفمبر المقبل

وطن النهار

علمت «النهار» من مصادر موثوقة ان اللجنة الثنائية المشتركة الكويتية- العراقية ستعقد في بغداد في نوفمبر المقبل دون تحديد يوم معين لانعقادها، وقالت المصادر ان اللجنة ستناقش العلاقات الكويتية- العراقية في جميع المجالات وسبل تعزيزها، كما ستناقش ما تم الاتفاق عليه خلال اجتماعات لجنة المتابعة التي عقدت بالكويت، ومن المتوقع ان تكون الملفات العالقة بين البلدين محل مباحثات بينهما خصوصا فيما يتعلق باستمرار ترسيم الحدود البحرية واتفاقية خور عبدالله. وكانت العراق سلمت الكويت في وقت سابق 21 رفاتاً يعتقد انهم كويتيون كما تعهدت باستمرار البحث عن رفات جدد ان توافرت معلومات لذلك.