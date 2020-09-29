سان مارينو: نعمل مع الكويت لتحقيق استقرار ورفاهية الشعوب

وطن النهار

أكدت حكومة جمهورية سان مارينو امس الحرص على تطوير التعاون الدبلوماسي مع الكويت وأهميته في المحافل الدولية لتعزيز مبادئ الحوار والتعددية في مواجهة التحديات العالمية. وقالت سفارة الكويت في بيان لـ «كونا» ان وزير الخارجية لوكا باكاري استقبل سفير الكويت لدى إيطاليا المحال لدى سان مارينو الشيخ عزام الصباح لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها لاسيما على الصعيد الدبلوماسي. وأضاف البيان أن الوزير أشاد بالتقدم الذي تشهده العلاقات مشددا على أهمية التعاون الدبلوماسي بين سان مارينو والكويت. واعتبر الوزير أن من شأن التعاون الدبلوماسي والسياسي بين الدولتين الصديقتين انطلاقا من الحرص المشترك على العمل كجسر من أجل الحوار والتواصل أن يسهم في تعزيز المنظومة المتعددة الأطراف ومنظماتها وأدواتها لضمان السلم العالمي بتحقيق الاستقرار والرفاهية لجميع الشعوب. وعبر الوزير عن تطلع حكومة بلاده الى تطوير آفاق علاقتها مع الكويت في مختلف المجالات لاسيما التبادل الثقافي والتعاون الاستثماري مشددا على اسهام الثقافة المهم في التقريب بين البلدين. ورفع الوزير خلال اللقاء تحيات رئيسي جمهورية سان مارينو إلى سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد مع خالص التمنيات لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بالشفاء العاجل وتمام الصحة. من جهته، أعرب السفير الشيخ عزام الصباح عن ترحيب دولة الكويت بكل ما يرسخ ويعضد أواصر التعاون المتبادل في جميع المجالات المشتركة وبما من شأنه توطيد العلاقات الثنائية بين الكويت وجمهورية سان مارينو العريق بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.