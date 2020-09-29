مبرّة خير الكويت وثَّقت مسيرة 14 عاماً من العطاء الإنساني

وطن النهار

أصدرت اللجنة الإعلامية لمبرة «خير الكويت» كتابا يوثق مسيرتها الخيرية والإنسانية والتي بدأت منذ العام 2007 وحتى العام 2020. يقع الكتاب في 148 صفحة من الحجم المتوسط ويسلط الضوء على فكرة تأسيس المبرة والهدف من تأسيسها ونظامها الأساسي واهدافها وهيكلها الإداري، كما يتعرض لمشاريع المبرة وانجازاتها في الداخل والخارج واتفاقيات التعاون والشراكة التي وقعتها مع مؤسسات وجهات داخل الكويت وخارجها والتي تتيح لها تبادل الأفكار والخبرات والتجارب بالإضافة الى اصدارات المبرة الاعلامية والوثائقية. وقال رئيس مجلس ادارة مبرة «خير الكويت» ناصر العيار إن الكتاب فضلا عن كونه يوثق لمسيرة المبرة الخيرية والإنسانية فإنه يأتي لإبراز جهود إحدى مؤسسات الخير في بلد أصبح مركزا عالميا للعمل الإنساني وللتأكيد على أن هذا اللقب فضلا عن اللقب الأممي لصاحب السمو الأمير كقائد للإنسانية لم يأتيا من فراغ وأضاف العيار: آمل أن توثق كل المؤسسات الخيرية والإنسانية في الكويت مسيرتها في العطاء لكي نتمكن كدولة مستقبلا من اصدار موسوعة الخير الإنسانية الكويتية خصوصا وأن التوثيق يعد احدى الوسائل الهامة التي تأخذ بها الدول المتقدمة حفظا لحقوقها كدول ولأجل استرشاد أجيالها المتعاقبة بمسيرة آبائهم وأجدادهم جدير بالذكر أن الكتاب صادر عن احدى المراكز الوثائقية المعروفة والمعتمدة بالكويت.