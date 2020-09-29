«الداخلية»: لا تهاون مع منظمي الانتخابات الفرعية

وطن النهار

أعلنت وزارة الداخلية عن رصد الأجهزة الأمنية المعنية السبت الماضي سبعة مواقع جديدة أجريت بها انتخابات فرعية أو ما يسمى بـ (التشاوريات) خالفت نص المادة (5/45) من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الامة وتعديلاته.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي صادر عن الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني أن المادة (5/45) من القانون تنص على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين». وأضافت أن البند الخامس من المادة المشار اليها ينص على «مخالفة كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا اليها وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة». وأكدت الوزارة أنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية المقررة بهذا الشأن بما فيها مخالفة قرارات السلطات الصحية واحالة القضية بما تتضمنه من وقائع ومشاركين تم رصدهم الى النيابة العامة. وشددت على أن المؤسسة الأمنية لن تتهاون في هذا الجانب مطلقا وستطبق القانون بكل حزم على الجميع. وكانت النيابة العامة افرجت عن عدد من المرشحين والمشاركين في الانتخابات الفرعية بكفالة مالية ألف دينار لكل واحد منهم.

من جانب آخر أصدرت الادارة العامة للمرور تعليمات بتمديد استمرار اعفاء المركبات المنتهية من تاريخ 12/3/2020 من اجراء الفحص الفني لتجديد دفتر ملكية المركبة.

وذكر التعميم الذي صدر أمس ان استخراج وثيقة تأمين جديدة ومراجعة أحد أقسام تراخيص المركبات بشكل مباشر فقط للمركبات المنتهية من تاريخ 12/3/2020 حتى بدء المرحلة الخامسة.

