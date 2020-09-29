«المرور»: 25 ألفاً و25822 مخالفة في أسبوع واحد

وطن النهار

شنت الادارة العامة للمرور العديد من الحملات المرورية أسفرت عن تسجيل 25822 مخالفة مرورية وحجز عدد 6 مركبات بكراج الحجز، بالاضافة الى إحالة 56 شخصا الى الحبس التحفظي وذلك خلال أسبوع واحد.

وأهابت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بالمواطنين والمقيمين التعاون مع رجال الأمن والالتزام بالقوانين حفاظا على الصالح العام للبلاد.

من جانب آخر كشفت احصائية صادرة عن الادارة العامة للمرور عن تحرير 25822 مخالفة خلال أسبوع واحد.

وتضمن الاحصاء قيام ادارة العمليات بتحرير 4894 مخالفة وحجز 3 مركبات واحالة 12 مخالفاً الى نظارة مرور وضبط مركبتين مطلوبتين وحدثين بلا رخصة سوق ومتعاط.

اما مرور العاصمة فحرر 5255 مخالفة وحجز 3 مركبات واحال 3 مخالفين الى نظارة المرور وضبط حدث بلا رخصة سوق.

أما دوريات مرور حولي فقام منتسبوها بتحرير 4375 مخالفة واحالة مخالف للنظارة وضبط متعاط وآخر مطلوب ومركبة مطلوبة ايضا فيما حرر رجال مرور الفروانية 2855 مخالفة تمت احالة مخالف للنظارة وضبط مطلوب وآخر متعاط.

اما دوريات الاحمدي فحرر منتسبوها 2762 مخالفة وضبطوا 25 مخالفا للاستهار وتم إيداعهم النظارة، فيما حررت دوريات الجهراء 3462 مخالفة وضبط 3 ارتكبوا مخالفات جسيمة وأحالوهم الى النظارة وضبط 31 حدثاً. واسفر الانتشار لرجال مرور مبارك الكبير عن تحرير 1278 مخالفة ومخالفتين أحيلتا للنظارة أما سرية المهام فحرر منتسبوها 941 مخالفة وضبطوا مطلوبا.

