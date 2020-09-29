مشروع قصر العدل مرشح لجائزة «مهرجان العمارة العالمي»

وطن النهار

صمم مشروع تطوير قصر العدل الجديد ليصبح أضخم صرح قضائي في الشرق الأوسط، حيث أنه يمتد على مساحة 33,384.50 متراً مربعاً، وبارتفاع يزيد على 26 طابقاً مع اطلالات مباشرة على الخليج العربي. ويضم المشروع أكثر من 141 قاعة محكمة وحوالي 131,000.00 متر مربع من المساحات المكتبية الصافية.

وانطلقت أعمال تنفيذ المشروع في أوائل العام الماضي 2019 ليعكس التطوّر المستمر للنظام القانوني والقضائي في البلاد حيث يتألف من برجين معلقين متقابلين يحملان شكل ميزان العدل مما يحاكي قيّم ومبادئ العدالة الراسخة، فيما كان السعي للوصول الى تصميم يعكس التزام دولة الكويت وقضائها بتحقيق العدالة بين الأفراد والمجتمعات، ويواكب الحداثة والتطوّر العمراني الذي تشهده البلاد، مما يهيئ رجال القضاء لأداء رسالتهم في بيئة عملية ومثالية.

وتسير أعمال تنفيذ المشروع على قدم وساق رغم التحديات التي تواجهها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا حيث روعي الالتزام بتطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة في سبيل الحفاظ على الأرواح داخل موقع العمل، الى جانب تركيز الأعمال على اتباع كافة التدابير الوقائية والاحترازية، والتقيد بارتداء قناع الوجه، والنظارات الواقية أو واقي الوجه، وسترات وأحذية السلامة، بالاضافة الى مراعاة ارشادات التباعد الاجتماعي. يذكر أن مشروع مبنى قصر العدل الجديد قد تم ترشيحه مؤخراً للفوز بالجائزة في نهائيات «مهرجان العمارة العالمي» (World Architecture Festival – WAF Awards)، الذي يعد من بين أضخم الصروح المعمارية العدلية حول العالم، وقد صنف المشروع ضمن فئة المشروعات المدنية المستقبلية من بين أكبر المشاريع الدولية، وتم تقييمه من قبل أبرز لجان التحكيم العالمية. كما رُشح المشروع أيضاً للفوز بجائزة موقع «أخبار العمارة العالمية» المعروفة بجوائز «وان» World Architecture News:WAN Awards».

