توجيه 171 إنذاراً وتحرير 15 مخالفة لمحال لم تطبق «الاشتراطات»

وطن النهار

نفذ الفريق الرقابي بادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية بفرع بلدية العاصمة جولات ميدانية على المحال والأسواق المركزية ومحال التجزئة والأسواق الموازية والمجمعات التجارية بعموم مناطق المحافظة.

وأكدت مدير ادارة التدقيق ومتابعة الخدمات البلدية ايمان الكندري أن الجولات اسفرت عن الكشف على 1050 محلاً وتوجيه 71 انذاراً فضلا عن تحرير 15 مخالفة لمخالفتهم لوائح البلدية وفق لائحة الاعلانات الى جانب ازالة 1142 اعلاناً مخالفاً من الساحات والميادين لاقامتهم بدون ترخيص بالمخالفة لأنظمة ولوائح البلدية ، لافتة الى أن هذه الاعلانات تعمل على تشويه المنظر الجمالي للمحافظة.

ولفتت الى تواصل الجولات الميدانية على المحال بجميع مناطق المحافظة للتأكد من التزام المحال بلائحة المحال والاعلانات وتطبيق المحال للاشتراطات الصحية.

